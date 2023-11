Roxane Lahidj (31 ans)

Designer

Roxane Lahidji travaille avec du sel de marbre, soit du sel qui ressemble à de la pierre naturelle (beaucoup plus chère), un matériau écologique qu‘elle crée elle-même. Elle fabrique ainsi des tables d‘appoint, des appliques et des installations sculpturales. Ses créations ont remporté des prix prestigieux dans le monde entier : cette année encore, la table d‘appoint Yubiwa a été primée aux Wallpaper Design Awards, et on peut la voir dans des galeries et des musées aux quatre coins de la planète.

Lire aussi : Du sel au marbre



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

roxanelahidji.com