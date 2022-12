À moins de 30, 50, 100 euros (ou à plus de 100 euros): nos idées cadeaux pour tous les budgets

Nous déclarons la saison des casse-tête cadeaux de Noël ouverte. Comme on est trop sympas, on vous donne plein d’idées cadeaux pour petits et (plus) gros budgets et pour tous les goûts. De rien !

Idées cadeaux à moins de 30 euros

1. Gadget Survival Kit (21,95 euros), Gentlemen’s Hardware @ asadventure.com

2. Brume d’oreiller The Ritual of Jing Sleep (17,50 euros), Rituals. rituals.com

3. Assiette en céramique fabriquée et peinte à la main (15 euros pour un diamètre de 12 cm), Val Pottery. valpottery.be

4. Lot de deux bougies en paraffine Wiggle (22 euros), Lex Pott @ made.com

5. Sirop yuzu brut (14,90 euros les 400 ml), Bacanha. bacanha.com

6. Coffret cadeau de trois sauces piquantes ‘Torture tube’ (25 euros) @ swet.be

7. Bouchon de bouteille réutilisable en bois The Bottle House (12 euros) de Studio Daphna Laurens @ pietmoodshop.be

8. Bracelet (25 euros), Arket. Arket.com

9. Boucles d’oreilles dorées (19 euros), Cos. cosstores.com

10. Mélange de noix à la truffe et au pecorino (7,60 euros), Belazu @ pimenton.be

11. Savon solide (7,60 euros), Roger & Gallet. roger-gallet.com

12. Bougie en paraffine en forme de citron (13 euros), @ agnesmaurice.be

13. Deux rouleaux de washi décoratif magnétique (16,95 euros), Groovy Magnets. groovymagnets.com

14. Bonnet en polyester recyclé (10 euros), Weekday. weekday.com

Idées cadeaux à moins de 50 euros

1. Miroir rond à base en terrazzo (39 euros), Hübsch @ pietmoodshop.be

2. Crème contour des yeux (45,90 euros) Premier Cru, Caudalie. caudalie.com

3. Bougie en paraffine Stala (49 euros), Ferm Living @ shop.ydnordichouse.be

4. Discovery set de 5 parfums (32 euros les 5 x 2 ml), Dries Van Noten. driesvannoten.com

5. Portemonnaie en cuir (50 euros), Marie Martens. marie-martens.com

6. Cruche en verre Liberta (41 euros pour un diamètre de 12 cm), Ichendorf Milano @ pietmoodshop.be

7. Chandelier The Rocket (36 euros), BNKR Studio @ nationalstore.be

8. Lot de couteaux de cuisine Essentials Natural (30 euros), Opinel. opinel.com

9. Huile essentielle Magic 11 pour diffuseur d’arôme (39,95 euros), RainPharma. rainpharma.com

10. Boîte pour smartphone 100% offline (49,95 euros), Stolp. stolp.com

11. Sculpture en céramique A curious foot (40 euros) de David Shrigley @ shrigshop.com

12. Bonnet en laine (45 euros), Wolvis. wolvis.be

13. Set de table en coton Fiori Oriente Rose (48,95 euros) de la collection Hollywood Grand Tour de l’ex-créateur de Gucci Gergei Erdei. gergeierdei.com

14. Rasoir anti-bouloches Pilo (36 euros), Steamery. steamerystockholm.com

15. Plat à pâtes (32 euros), Ceremony Tableware. ceremonytableware.com

Idées cadeaux à moins de 100 euros

1. Lot de pinceaux de la collection Bubbles & Bows (65 euros), M.A.C. maccosmetics.be

2. Echarpe (75 euros), Arte. arte-antwerp.com

3. Sketching Pen 2.0 mm en laiton (99 euros), YStudio @ graanmarkt13.com

4. Moulin à poivre et salière (84 euros), Muller Van Severen @ pietmoodshop.be

5. Belgian Single Malt Whisky Intense 36 mois (54 euros), Belgian Owl. belgianwhisky.com

6. Brosse à cheveux de poche (90 euros), Mason Pearson @ debijenkorf.be

7. Dessous de plat en marbre blanc et bleu Orla (95 euros), Broste Copenhagen @ agnesmaurice.be

8. Tire-bouchon ES17 (85 euros) signé Ettore Sottsass pour Alessi. alessi.com

9. Pince de service en métal finition dorée (65 euros), Sambonet @ mytheresa.com

10. Gants en cuir (69 euros), Cos. cosstores.com

11. Brume parfumante Formula 83 (parfum sapin 54,50 euros les 100 ml), édition limitée pour les fêtes, Miglot. miglot.com

12. Bague Ivy beige (59 euros), Laurence Delvallez. laurencedelvallez.be

13. Montre homme ICE Generation (99 euros), Ice Watch. ice-watch.com

Idées cadeaux à plus de 100 euros

1. Sac à main en cuir Le Chiquito (450 euros), Jacquemus @ mytheresa.com

2. Double sérum (126,50 euros les 50 ml), Clarins. clarins.com

3. Criss-cross slippers (109 euros), Mou. mou-online.com

4. Ecouteurs sans fil Beoplay EX avec Bluetooth et réduction active du bruit finition dorée (399 euros), Bang & Olufsen. bang-olufsen.com

5. Boucles d’oreilles Odessy en résine et cuivre (560 euros), Colville @ graanmarkt13.com

6. Montre à quartz Eirini avec bracelet en cuir (760 euros), Balmain. balmainwatches.com

7. Appareil photo instantané (129,99 euros), Polaroid. polaroid.com

8. Porte-clés (390 euros), Prada. prada.com 9. Chandelier en acier (180 euros) de la collection Mille et Une Nuits de Formafantasma, Maison Matisse. maison-matisse.com

10. Jumelles Vortex Crossfire HD 8×42 (169 euros), Vortex @ coolblue.be

11. Tasse Nose de la collection Block Party d’Elena Xausa (173 euros), Villari. villari.it

12. Eau de parfum Le Lion (dès 185 euros les 75 ml) collection Les Exclusifs de Chanel. Chanel.com

13. Cache-oreilles en poil de chameau et soie (169 euros), Max Mara @ mytheresa.com