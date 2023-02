La Saint-Valentin approche à grand pas. Pour l’occasion, la rédaction a compilé une trentaine d’idées cadeaux à offrir à votre moitié. Suivez le guide !

En quête d’inspiration pour un cadeau de Saint-Valentin? De la cocotte en fonte en forme de cœur, au vibromasseur clitoridien à air pulsé, en passant par les traditionnels bonnet et écharpe, voici une liste (non exhaustive) dans laquelle vous trouverez sans aucun doute votre bonheur, et le sien.