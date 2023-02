Togo, Ultrafragola… Trop vus, ces meubles et objets ne font plus fantasmer

Indissociables des pages des magazines de déco (et des feeds de ceux qui veillent à ce que leurs intérieurs y ressemble), ces meubles et objets de déco se font épingler sur TikTok, Togo en tête.

C’est que le Togo est partout. Non pas le pays, qui lui, reste fermement en Afrique de l’Ouest, mais bien le canapé éponyme, conçu par Michel Ducaroy en 1973 et jamais vraiment passé de mode depuis, même si cela fait une dizaine d’années qu’il traverse toutes les tendances et s’intègre dans tous les intérieurs. Ad nauseam? Dans une vidéo vue à plus de 400 000 reprises à l’heure d’écrire ces lignes, le comédien américain Dan Mahboubian Rosen épingle sur TikTok « les meubles que les riches célébrités doivent arrêter d’acheter ».

En tête de sa liste? Le Togo, parce qu’il est « temps de dépenser votre argent ailleurs si vous êtes riche et de mettre vos fantasmes à jour si vous êtes pauvre. Quoi, vous allez gagner de l’argent et puis copier ce que tout le monde fait? Non, vous n’avez pas besoin d’un canapé qui ressemble à un Shar-Pei » s’indigne-t-il avec humour. Avant de pointer d’autres objets omniprésents, sa vidéo initiale ayant suscité tellement de réactions qu’il en a filmé une seconde, recensant des artefacts qui n’ont plus selon lui aujourd’hui que l’art d’être répliqués à outrance.

Les coupables selon Dan, outre le Togo?

L’Easy Chair de Pierre Jeanneret

« Classique, mais pas du tout confortable. Trouvez une autre chaise pour indiquer aux gens que vous avez du goût et de la culture »

View this post on Instagram A post shared by Viktoria A-k (@tthese_beautiful_thingss)

Le plaid color-block d’Hermès

« Meghan et Harry en ont un, ce qui veut dire qu’il n’est définitivement plus cool du tout ».

View this post on Instagram A post shared by Bronzeige (@bronzeige)

Le savon Aesop

« Ce n’est pas un ‘savon de riches’ mais bien un savon de luxe pour des créatifs en mal de reconnaissance qui ne peuvent pas se le payer et veulent impressionner leurs invités ».

View this post on Instagram A post shared by Heidi (@thatluxefeeling)

Le canapé Bellini

« On en retrouve littéralement un dans chaque visite d’intérieur signée Architectural Digest. Il existe bien d’autres canapés, non? ».

View this post on Instagram A post shared by Joelle Uzyel (@joelleuzyel)

Le miroir Ultrafragola d’Ettore Sottsas

« OK, on a compris, vous êtes cool et funky. Mais ressaisissez-vous et achetez plutôt un miroir qui ne fait pas la taille d’une porte d’étable ».

View this post on Instagram A post shared by 🛸 Space Age 🛸 (@spaceage_mood)

Et les commentateurs de s’en donner à coeur joie, épinglant pour leur part le fauteuil Wassily de Marcel Breuer, les canapés Vetsak, la table basse vitrée de Noguchi ou encore le fauteuil Barcelona de Mies van der Rohe. Autant de pièces qui sont considérées comme des classiques (en devenir) du design, et dont la présence dans une liste de meubles vus et m’as-tu-vu ne manquera pas de faire tiquer certains esthètes.

Sauf qu’ainsi que le souligne Dan Mahboubian Rosen, le problème n’est pas tant ces objets en tant que tels, mais bien le fait qu’ainsi qu’il le souligne pince-sans-rire, « voir comment vivent les riches est un des rares plaisirs que le peuple peut s’offrir, or c’est devenu extrêmement ennuyeux car leurs intérieurs se ressemblent tous ». Dépenser son argent pour décorer autrement et meubler ainsi le vide des moins fortunés: pas certain que ce soit déductible au même titre que le mécénat, mais qui sait. Ce sera toujours moins cher qu’un canapé Togo à plus de 4 000 euros…