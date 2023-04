Trois expos design en Belgique à ne pas rater

Entre grands noms et nouvelle garde, gros plan sur trois expositions pensées comme autant d’odes au design et à celles et ceux qui le créent.

1 – Style Congo. Heritage & Heresy

Le CIVA, à Bruxelles, a choisi cette fois d’explorer les politiques de représentation et d’appropriation culturelles à travers des interventions artistiques et architecturales contemporaines. Objectif avoué: décolonialiser les espaces privés et publics en examinant les marques de la colonisation dans le paysage urbain congolais, mais aussi dans notre capitale.

Jusqu’au 3 septembre, civa.brussels

2 – Zéphir Busine, Designer

«Si Zéphir Busine et ses œuvres picturales ont leur place dans bien des collections en Belgique, tant muséales que privées, son œuvre multidisciplinaire reste trop souvent méconnue», regrette le Design Museum Brussels, qui a décidé d’y remédier en consacrant une monographie au peintre qui fût aussi designer, s’illustrant dans des univers aussi variés que la verrerie, le mobilier, les vitraux, les objets liturgiques ou encore la tapisserie. (ci-contre: vase de Zéphir Busine, manufacture de Boussu, 1965.)

Jusqu’au 27 août, designmuseum.brussels

3 – Jot Fau, Les fragments qui nous constituent

Attention: il ne reste plus que quelques jours pour découvrir le travail de Jot Fau aux Drapiers, la galerie liégeoise ayant décidé de mettre en lumière le travail de la jeune plasticienne belge aux créations sculpturales.

© EMILE BARRET

Parlant de transformation, de mélange et d’hybridité, ses œuvres recouvertes de cuir et de tissu offrent une seconde vie aux objets et jouets d’hier. Sans nostalgie, mais en veillant à maintenir vivante la matière choisie.

Jusqu’au 29 avril, lesdrapiers.be