Derrière le délicat pseudonyme d’Œuvres Sensibles se cache Sarah Espeute, une créatrice française dont les nappes brodées sont autrement plus modernes que celles sorties chaque dimanche par votre grand-mère.

Ici, ce sont des pièces de lin et coton vintage aux couleurs élégamment passées qui sont ornées de broderies réalisées à la main à Marseille et figurant un éventail de déjeuners comme autant de trompe-l’œil gourmands. Poires, mandarines et lavande s’invitent sur un chemin de table imaginé comme une ode à la campagne tandis qu’une farandole d’huîtres, moules, algue et crabe égaie le Chemin de la Mer.

Le must? S’offrir une de ses créations pensées pour deux couverts et recréer à l’identique les repas délicats qu’ils dépeignent jusqu’à la moindre pointe d’asperge.

Dès 84 euros, oeuvres-sensibles.com