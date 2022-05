Espagne: direction Valence, Capitale mondiale du Design 2022

Quelques adresses pour les amateurs de design prêts à parcourir la ville de long en large.SHOPConçu par le studio Arqueha, le premier (et jusqu’ici unique) «life store» de Valence propose à la fois une gamme d’objets déco, cosmétiques et gadgets design, mais arbore aussi une sélection de labels de mode et d’accessoires pour dames et messieurs. Le tout doublé d’un café pour siroter ou manger un morceau.21, carrer d’Isabel La Catòlica. @poppyns_store BOUTIQUESCela fait soixante ans que des générations de petits Valenciens apprennent à calculer, à lire et à écrire dans les cahiers Rubio. Dans ce premier et unique flagship store de la marque, les clients de tous âges dégottent non seulement les fameux carnets (déclinés dans toutes les couleurs et tous les formats possibles et imaginables), mais aussi des jeux de logique, des feutres et des crayons. L’intérieur a été aménagé par Masquespacio.9, carrer de Sorni. @cuadernosrubio Marre des échoppes de souvenirs made in China? Ne ratez pas cette adresse qui propose exclusivement des créations locales originales: céramiques, textiles, épices, cosmétiques, bijoux, jouets et paniers.5, carrer del Palau. @simpletienda Une boutique de chaussures et accessoires pour les tout- petits. Le lieu collectionne les distinctions grâce à son intérieur ludique imaginé par Clap Studio.30, carrer del Pintor Salvador Abril. @littlestories.es BOIRE & MANGERCette adresse, réputée dans les années 50 pour ses costumes sur mesure, abrite désormais un restaurant où déguster la crème des produits de la mer, mitonnés avec amour par le chef Sergio Giraldo. L’intérieur est une ode aux céramiques Nolla composée par Masquespacio.42, carrer de Josep Benlliure. @lasastreriavalencia Quel meilleur endroit pour déguster un horchata que cette adresse tenue par l’héritière d’une famille de producteurs réputés? L’intérieur ensoleillé arbore des carreaux de céramique jaunes signés Laura Losada et Carlos Pinazo, tandis que les fresques murales ont été réalisées par l’Estudio Merienda.22, carrer de Mossèn Femenia. @Vachatahorchata Amateur d’huîtres, de vin et (surtout) de poisson en conserve? Vous allez adorer cet endroit où tout – des sardines aux coquilles Saint-Jacques en passant par le caviar – est servi directement dans la boîte. Un bar ultraconvivial malgré son cadre minimaliste, aménagé par Studio Montañana.23, carrer Bonaire. @ostras_pedrin Pétri du sympathique esprit Memphis valencien, ce bar à glaces fait fondre les plus jeunes avec son décor signé HUUUN… et ses délicieuses crèmes glacées artisanales. Y a pas à dire: tout cela est très photogénique.3, plaça de l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats. @popsnbops CULTUREAprès des années d’abandon et un incendie, cette ancienne usine dessinée dans les années 30 par l’architecte visionnaire Cayetano Borso di Carminati a été réhabilitée par le studio Ramon Esteve et abrite aujourd’hui un centre d’art. On y admire notamment la collection de photos contemporaines de la fondation Per Amor, et on s’y attable pour goûter les mets du chef étoilé Ricard Camarena. Bon à savoir: ce dernier signe également la carte du Bar X, dans le Mercado de Colon, qui propose un joli éventail streetfood sept jours sur sept.Création d’Inma Femenia, au centre Bombas Gens, pour la fondation Per Amor54-56, carrer de Burjassot. bombasgens.com HÉBERGEMENTC’est au créateur Jamie Hayon que l’on doit cet appartement unique au cœur de Valence. Non content de choisir les sculptures, tableaux, céramiques, lampes et accessoires, il a dessiné lui-même une partie des meubles. Si le lieu est souvent réservé aux résidences d’artistes, les particuliers peuvent y séjourner 10 à 14 jours maximum.En plein centre historique, cet ancien hôtel de maître a été rénové par l’architecte Francesc Rifé. Autour des chambres, du restaurant et de la petite piscine, se déploient splendides mosaïques, arcades gothiques, escaliers médiévaux, fragments de l’enceinte originale de la ville, plafonds peints et maçonneries arabes. Un lieu chargé d’histoire…14, carrer de l’Almirall. carohotel.com AGENDA, l’expo Designing the Air, dédiée à cet objet cher aux Valenciens qu’est l’éventail, se tiendra au Museo Nacional de Cerámica y Artes.le Museo de Cerámica de Manises accueillera la biennale internationale de la céramique.e Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) proposera une grande rétrospective Jaime Hayon.Aperçu complet de Valencia World Design Capital: