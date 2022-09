Visite du pavillon de jardin de Sam De Bruyn, inspiré d’Elvis Presley

Pour ajouter du peps à son quotidien, l’animateur radio Sam De Bruyn, bien connu de l’autre côté de la frontière linguistique, s’est confectionné une pièce complètement vitrée, en lien avec le jardin. Et l’a décorée avec goût, en collaboration avec l’Affordable Furniture Collection, qui s’est inspirée d’une chambre chez Elvis Presley.

«Sur le papier, il s’agit d’une simple véranda, raconte Sam De Bruyn en nous accueillant avec un large sourire dans son espace de travail et de vie. Mais plus personne n’aime ce mot. Ni les constructeurs ni les propriétaires.»

A juste titre, car le carré de verre minimaliste se cachant derrière sa maison est à mille lieues des innombrables horreurs architecturales qu’évoque le mot «véranda». Compte tenu de la forêt et du jardin sauvage qui entourent l’extension, notre hôte préfère parler de salon de jardin – «Ça sonne mieux, non?»

Si nos voisins du Nord le connaissent surtout par sa voix radiophonique, Sam De Bruyn s’occupe aujourd’hui principalement de Skolto, sa boutique en ligne proposant des articles de voyage écologiques – matériel de camping, gourdes… Et son écrin au milieu de la verdure se prête parfaitement à ce nouveau job: «Lorsque j’organise des réunions de travail, des brainstormings ou des présentations de produits, cela se passe ici. Toutefois, il ne fallait pas que le lieu ait l’air trop professionnel ou solennel non plus, insiste-t-il. La nature devait demeurer le cœur de l’endroit, mais avec une impression de salon. Je désirais aussi pouvoir passer du temps avec mes amis ici. Il fallait donc que le lieu soit spécial.»

A côté de l’armoire ouverte signée Muller Van Severen se trouve une œuvre d’André van Schuylenbergh. Celle de gauche rappelle à Sam son ancienne habitation près de Portus Ganda à Gand. © JAN VERLINDE

Au milieu de la nature

Né et élevé à Bruxelles, l’animateur radio flamand s’est installé à Gand après ses études à Anvers. La recherche d’une maison un peu plus grande, avec un petit jardin, tout en restant abordable, l’a finalement mené à Berlare, dans une zone de promenade, à quelques pas du Donkmeer et du Kalkense Meersen. «Nous ne cherchions pas délibérément une vie à l’extérieur, mais rétrospectivement, cela s’est avéré être la réponse aux nombreuses questions que je me posais. J’avais besoin de trouver une tranquillité d’esprit.»

Le calme espéré a pris la forme d’une vieille maison flamande typique entourée de pâturages pour chevaux et du sable d’un centre équestre. Murs épais, petites fenêtres, matériaux sombres, beaucoup de bois… L’endroit lui plaisait mais la nature idyllique qu’ils avaient découverte sur le trajet depuis Gand était introuvable à l’intérieur. «Nous avons rapidement réalisé que nous voulions ramener cette végétation dans nos pièces. Mais à l’époque, nous n’avions pas le budget pour une rénovation totale. Nous avons donc décidé de nous concentrer d’abord sur cette aile avant de nous attaquer au reste.»

Résultat: le contraste entre la maison initiale et le salon de jardin vitré est énorme. La cuisine de campagne disparaît rapidement derrière de longs rideaux, hors de vue de la boîte en verre et de son contenu coloré. Etant donné qu’aucun travail structurel ne s’est avéré nécessaire – le salon de jardin est situé exactement à l’endroit où se trouvaient les anciennes écuries – un constructeur de vérandas «trouvé à Batibouw» a suffi pour réaliser le travail rapidement et à un prix abordable.

Deux lampes Flowerpot de &Tradition surplombent la table à manger d’Armand & Francine, qui sert aussi lors de réunions de travail. © JAN VERLINDE

Comme chez Elvis

Dans ce volume vitré, le regard est immédiatement attiré par la moquette vert mousse à poils longs qui recouvre le plafond suspendu. «Dans un tel espace, les tapis et les rideaux sont normalement nécessaires pour préserver l’acoustique, explique Sam De Bruyn. Mais je déteste cela. C’est l’AFC qui a eu cette idée.» L’acronyme signifie Affordable Furniture Collection, une initiative belge qui se situe à mi-chemin entre l’architecte d’intérieur et le détaillant de meubles. Elle permet également de louer son mobilier. Le concept a été mis sur pied par Audrey Joris et Augustin Bown. Il leur a permis, cet été, de figurer sur la liste très convoitée des «30 under 30» du magazine Forbes, le duo ayant été sélectionné parmi pas moins de 70 000 candidats. «J’ai appris plus tard qu’Elvis Presley avait une chambre avec un tapis vert sur le plafond. Génial, non?», rajoute le propriétaire.

Pour la construction de cette pièce vitrée, Sam De Bruyn n’a pas fait appel à un architecte, mais bien à un fabriquant de vérandas, rencontré à Batibouw. © JAN VERLINDE

C’est en réalité grâce à un quiz en ligne sur son style de décoration que Sam De Bruyn a découvert l’AFC. Après avoir discuté des résultats de ce questionnaire avec l’équipe – localisée à Bruxelles et Knokke – il a pu mettre en place un projet en puisant dans la quarantaine de marques avec lesquelles la société travaille. Les différentes phases du processus de conception sont clairement expliquées sur le site Web de l’entreprise, et le prix est également transparent. «Je m’intéresse au design, mais j’ai toujours eu du mal à le définir, avoue notre interlocuteur. Ce dont j’avais besoin, c’était quelqu’un qui puisse faire un tout de ce que j’aime. Quelqu’un qui ait une vision que je n’avais pas moi-même. Et qui m’aide à me débarrasser de certaines choses…»

Sam De Bruyn © JAN VERLINDE

Ainsi, AFC a combiné le voluptueux canapé Marenco des années 70 avec un siège duo Muller Van Severen et deux chaises &Tradition. La table à manger ou de réunion Armand & Francine est entourée d’un méli-mélo d’assises, dont une Bold Chair et une Capitol Complex de Pierre Jeanneret. «C’est très drôle de voir quel fauteuil les gens choisissent, s’amuse Sam De Bruyn. C’est totalement imprévisible. Ce mélange ajoute du peps dans un quotidien ennuyeux. Les sièges font la conversation, mettent les choses en mouvement. Qu’il s’agisse du travail ou des amis, ici il se passe toujours quelque chose.»