Voici les lauréats des Henry van de Velde Awards 2023, récompenses du design belge

Les lauréats de la 29e édition des Henry van de Velde Awards viennent d’être annoncés. Ces « Oscars » du design en Belgique ont été décerné, les grands gagnants de ce palmarès étant Paul Boudens, Tomorrowland, Amandine David et Resortecs.

Depuis 29 ans, les Henry van de Velde Awards couronnent des noms établis mais aussi les noms prometteurs du design belge. Obtenir l’un de ces prix ne signifie pas seulement de mettre la main sur un bel accessoire qui ornera la cheminée : il ouvre aussi, et surtout, de nombreuses portes professionnelles.

Ce rendez-vous annuel est organisé par Flanders DC. Un jury professionnel sélectionne ensuite les gagnants. Cette année, Herman Konings, Katrien Laporte, Max Borka, Elien Haentjens, Ronald Bastiaens et Siegrid Demyttenaere ont mis la main à la pâte, sous l’œil attentif du président, Chris Baelus.

Lors de la cérémonie de remise des prix l’or, l’argent et le bronze ont été remis par catégorie, et ont également été distingués les lauréats des prix « Lifetime Achievement », « Young Talent », « Company », « Ecodesign by OVAM » et « Public ».

Découvrez ici les 5 grands gagnants des Henry van de Velde Awards 2023

Le Lifetime Achievement Award : Paul Boudens.

Paul Boudens © Jeroen Lommelen

Paul Boudens remporte donc le prix principal de cette édition. Il a convaincu le jury par sa signature personnelle, son rayonnement international et son influence sur le secteur graphique en Flandre et bien au-delà. Durant sa carrière qui s’étend sur trois décennie, il a développé un style reconnaissable. Considéré comme un pionnier, Paul Boudens a contribué à mettre en avant l’identité de l’industrie de la mode belge grâce à ses créations idiosyncratiques.

Je veux toujours faire des choses pour l’éternité. Et cela va à l’encontre de ce qu’est le graphisme aujourd’hui, qui est beaucoup plus dans le « maintenant, maintenant, maintenant ». Je veux avoir le plus d’impact possible avec le modeste matériel dont je dispose », déclare Paul Boudens.

Amandine David: Emerging talent

Amandine David © Mattia Parodi

Spécialisée dans les métiers traditionnels tels que le tissage et la poterie, combinés à la production numérique, Amandine David n’hésite pas à mêler l’artisanat à l’innovation. Le jury a également salué son approche professionnelle et sa collaboration avec d’autres designers et fabricants. Amandine David recevra un prix en espèces de 10 000 euros, qui, espérons-le, lui donnera un coup de pouce à l’international.

Création d’Amandine David © Mattia Parodi

« Je suis très heureux de recevoir le prix Henry Van De Velde du jeune talent. Cela signifie beaucoup pour moi, notamment que le travail que je développe et les questions que soulèvent mes recherches trouvent un écho dans le domaine du design. Le design a la capacité de transformer les interactions que nous avons avec le monde matériel – par le biais de gestes artisanaux et de nouvelles technologies – en réinventant notre relation avec notre environnement et avec les autres », à déclaré la designer. Le prix pour les jeunes talents est un grand coup de pouce. Et la visibilité qu’il apporte me permet de créer de nouvelles collaborations. Quant au prix en espèces, il permettra d’alimenter la croissance de mon studio ».

Tomorrowland : Company Award

Dreamville, camping du festival Tomorrowland

Selon le jury, le festival Tomorrowland utilise le design de manière exemplaire. Le design s’y retrouve à de nombreux plans: de la conception de services et du design d’expérience à la conception de produits et au design graphique. Le jury a également félicité Tomorrowland pour la politique de l’organisation en matière de durabilité.

L’entreprise bruxelloise Resortecs : Ecodesign by OVAM Award

L’équipe de Resortecs

Resortecs est l’entreprise bruxelloise de Cédric Vanhoeck et Vanessa Counaert qui a lancé un fil soluble. Le fil, le Smart Stitch, se dissout à haute température, ce qui permet de décomposer le matériau qui maintenait le fil ensemble. Grâce à cette invention, il est beaucoup plus simple pour les entreprises de mode et de textile de procéder ensuite au recyclage.

L’entreprise est considérée comme un modèle dans l’application des principes d’éco-conception. En s’associant à des acteurs internationaux, cette entreprise connaît une évolution rapide. En 2021, Resortecs a également reçu le prix du Changemaker de l’année lors des Belgian Fashion Awards. Avec ce prix, le jury des Henry van de Velde Awards témoigne de sa confiance en l’impact et la croissance de l’entreprise, mais aussi de son espoir dans les débouchés de ses développements innovants dans le monde du design.

« Nous sommes très honorés de recevoir un Henry van de Velde Award. Comme ce designer emblématique, nous sommes synonymes d’innovation », répond Cédric Vanhoeck. « Van de Velde a été un précurseur du mouvement Bauhaus et a vécu à une époque de grands changements. Nous trouvons donc symbolique de recevoir un prix portant son nom avec notre Smart Stitch. Nous espérons nous aussi contribuer à un revirement dans le monde du design en mettant l’éco-conception au premier plan et en remplaçant le processus de fabrication linéaire par une approche circulaire ».

Fontrescue : Public Award

Fontrescue

Le public a pu choisir son favori en votant en ligne. Fontrescue de Studio Brussels Lof a reçu de loin le plus grand nombre de votes pour la récupération de vieilles lettres trouvées sur les bâtiments et les pierres tombales dans des espaces publics.

« Ces lettres étaient autrefois créées par des peintres en lettres et des tailleurs de pierre et sauvées de l’oubli par Fontrescue grâce à de nouvelles techniques. Notre équipe mesure les lettres, les numérise et les complète ensuite en un alphabet complet afin qu’elles puissent être réutilisées ».

Les gagnants de l’or, de l’argent et du bronze dans les 9 catégories de projets

Innovation commerciale

– Or : XEOS AURA 10 (Agence de design : Pars Pro Toto – Client : XEOS)

– Argent : EVOLVE 4EL23 (Agence de design : Pars Pro Toto – Client : Anglo Belgian Cooperation)

– Bronze : Plate-forme d’intelligence artificielle Robovision (Agence de design : Loemer – Client : Robovision)

Consommateur

– Or : MyBlanket (Agence de design : My Add On)

– Argent : CoMoveIT Smart (Agence de design : Comate & Voyager – Client : CoMoveIT, spin-off KU Leuven campus Bruges)

– Bronze : °Plug (Designer : Frits Jeuris – Client : Eden Design)

Artisanat

– L’or : Baleinière O28 (Concepteur : Koen De Gezelle, c.a.d. Gijs Vanden Bogaerde, Cedrick Soete, Rik Deketelaere, Amy Beaulisch, Hannes Hebben, Vives, Howest, UGent et Artois Plastics)

– Argent : Glasstromen (Agence de design : KUYCKXMEERS – Designer : Anouck Kuykx, Thomas Meers)

– Bronze : The act of the line (Designer : Marijke De Cock)

Recherche en design

– L’or : No Time To Waste (Designer : Isabeau Goddé)

– Argent : Prosthetic X (Concepteur : Isaac Monté (& In 4Art))

– Bronze : Rotmóy / Hunger Skin (Concepteur : Studio Narture & Under Thy Skin)

Produit numérique

– L’or : Virtueel Museum van Vlaanderen (Agence de design : Studio Dott Client : Gouvernement flamand / Département de la culture, de la jeunesse et des médias)

– Argent : Cocom (Agence de design : Bedja Design Client : Cocom)

– Bronze : Last Metal Standing (Agence de design : Mutant & nøcomputer Client : StuBru)

Environnement

– L’or : Ledegem devient Leaudegem ! (Agence de design : HelloWater Client : Commune de Ledegem)

– Argent : Buddy (agence : IPEE)

– Bronze : K Bio (Agence de design : studio PART Client : ETAP)

Graphiques

– L’or : Fontrescue (Agence de design : Studio Brussels Lof Designer : Jo Klaps)

– Argent : Vel (Concepteur : Sabien Clement & Mieke Versyp (mise en page : Quod voor de vorm) – Client : Uitgeverij Oogachtend)

– Bronze : Passages (Concepteur : Martha Verschaffel (mise en page : Stijn Dams) Client : Bries vzw)

Habitat

– Or : MiaCabana (Agence de design : iDNA Client : Atrium Green)

– Argent : Cango (Agence de design : Yellow Window – Client : Hahbo)

– Bronze : Stream (Agence de design : Studio Dott)

Espaces

– Or : Rénovation intérieure du Thalys Ruby (Agence de design : Yellow Window & Matali Crasset)

– Argent : Experience Expo Tabloo (Agence de design : Bailleul Design agency Client : NIRAS (National Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials))

– Bronze : Leuven makenleerplek Leuven (Bureau d’études : Polo (architecte), Vanhout.Pro (entrepreneur) & Infrabo (techniques IR) Client : Stad Leuven)