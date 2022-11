DEMAIN Art, petite plateforme deviendra grande

La plateforme dédiée à la promotion d’artistes et de leur travail plastique vient de décrocher le Bold Woman Award by Veuve Clicquot. L’occasion de porter un coup de projecteur sur cette initiative menée par Florence Derck et Diane van Impe, fondatrices de Demain Art.

Comment est née DEMAIN Art ?

DEMAIN est né de l’identification de deux problèmes. Pendant le premier confinement, les jeunes artistes se sont retrouvés dans des situations difficiles. Des expositions et des projets ont été annulés et des galeries ou des musées ont été contraints de mettre temporairement leur personnel, dont de nombreux jeunes artistes, en attente. Les artistes se retrouvaient ainsi sans revenus et souvent isolés dans leurs ateliers.

Parallèlement, nos amis ont montré un intérêt croissant pour la collection d’art. Ils venaient de se marier ou d’acheter un appartement ou une maison, mais ne savaient pas par où commencer pour acheter une œuvre d’art ou n’avaient pas assez de budget pour aller dans une galerie.

Nous savions que nous pouvions apporter une valeur ajoutée en sélectionnant des artistes prometteurs et en leur donnant une visibilité au sein de notre réseau de collectionneurs, de curateurs et de galeristes. C’est ainsi que DEMAIN est né en juin 2020 comme un projet parallèle. Nous avions toutes deux un emploi à temps plein à l’époque (NDLR: Florence en tant que directrice associée à la Gladstone Gallery et Diane en tant que responsable du développement des partenariats et des relations au centre d’art contemporain WIELS). En une semaine, nous avons lancé le projet et mis en place la plateforme digitale. En bref, nous en avions vraiment envie.

En quoi consiste votre plateforme ?

DEMAIN représente des artistes émergents vivant et travaillant en Belgique qui n’ont pas encore le soutien d’une galerie. Nous établissons des liens entre toutes les parties prenantes du monde de l’art, sur base d’expertise, de confiance et de passion. Grâce à nos plateformes digitales – compte Instagram et site web -, nous proposons des œuvres d’une sélection d’artistes talentueux à des prix accessibles à notre réseau. Outre l’aspect numérique, nous invitons nos clients dans l’atelier de l’artiste afin de permettre un dialogue personnel avec ce dernier. Nous organisons également des expositions temporaires avec nos artistes en collaboration avec des collectionneurs, des curateurs, des architectes, des designers, toujours dans des lieux différents.

Notre mission est double : d’une part, ouvrir un monde de l’art complexe et fermé et, d’autre part, créer des opportunités pour les artistes émergents. Nous voulons rendre l’art de qualité accessible à tous et tenter de combler le fossé entre les amateurs d’art et les artistes.

Nos plateformes permettent aux visiteurs d’aborder l’art d’une nouvelle manière, dans laquelle la durabilité et la transparence sont centrales.

Parallèlement, nous souhaitons stimuler la carrière des artistes émergents en les guidant dans l’exposition de leurs œuvres et en augmentant leur visibilité et leur portée.

En quoi est-elle innovante ?

On a créé DEMAIN comme une alternative innovante au modèle classique de la galerie » white cube « .

D’abord, nous intervenons dans la période pré-galerie : un moment crucial dans la carrière d’un artiste entre le moment où il quitte l’école et celui où il a trouvé une représentation permanente. DEMAIN agit comme un incubateur pour les artistes, ce qui permet aux galeries de découvrir des artistes talentueux via DEMAIN. Comme nos artistes ne sont pas encore représentés par une galerie, les prix des œuvres restent accessibles.

Nous travaillons délibérément avec des artistes locaux qui vivent et travaillent en Belgique. Nous voulons rappeler aux gens que le talent et l’inspiration peuvent être trouvés au coin de la rue, et qu’il n’est donc pas nécessaire de parcourir le monde dans les foires et les expositions pour trouver de l’art de qualité. Notre empreinte écologique est réduite car l’art emprunte un chemin plus court et nécessite donc moins d’emballage. Souvent, l’achat de l’œuvre se fait dans l’atelier de l’artiste et l’œuvre va directement de l’atelier au client. Dans un modèle traditionnel, ce n’est pas le cas, et l’œuvre de l’artiste ira d’abord à la galerie, puis au client. Cela permet également d’éviter un arrêt supplémentaire, en plus d’offrir une expérience unique aux acheteurs. Souvent, une relation à long terme se développe entre l’artiste et le collectionneur. C’est un service dont on ne dispose pas actuellement en tant qu’acheteur dans une galerie.

En même temps, nous voulons offrir à nos clients une sélection de haute qualité d’artistes qui pourraient définir la scène artistique belge de demain. Sur la scène de l’art contemporain, où il est souvent difficile de séparer le bon grain de l’ivraie, nous voulons être leurs yeux.

Dans un monde de l’art fermé où les prix restent souvent tabous pour quiconque n’est pas un acheteur d’art passionné, nous voulons être une plateforme digitale transparente où tous les prix sont visibles. De cette manière, nous espérons démontrer que l’art de qualité est accessible à tous.

Depuis le début de l’année, nous nous concentrons davantage sur les projets « corporate » : nous vendons des œuvres d’art à des entreprises belges qui souhaitent constituer une collection d’art et l’exposer dans leurs bureaux pour inspirer leurs employés et leurs clients, tout en ayant un impact positif sur la scène artistique locale. Nous pensons qu’il existe une demande pour une gamme accessible d’œuvres d’art et aussi pour la curation ou le placement des œuvres dans les espaces. Nous constatons également que les employeurs cherchent des moyens de rendre le lieu de travail à nouveau attrayant, et l’art peut être un outil approprié à cet effet.

Quelles sont vos petites et grandes « victoires » depuis la lancement de votre plateforme ?

Nous contribuons à dynamiser la scène artistique locale et à stimuler la carrière d’artistes talentueux émergents qui ont souvent besoin d’un coup de pouce. Depuis le début de DEMAIN, cinq artistes ont trouvé un débouché vers une galerie d’art. Lors de la dernière édition d’Art Brussels, trois artistes de DEMAIN avaient plusieurs œuvres exposées à la foire, ce qui est un signe que leur carrière a maintenant pleinement décollé.

Une récente « victoire » est bien sur le Bold Woman Award by Veuve Clicquot…!

Que représente ce prix pour vous ?

Ce prix donne un sacré coup de pouce à DEMAIN et aux artistes et nous encourage à être toujours plus audacieuses..! Pour nous cette une énorme reconnaissance de notre travail et persévérance. Surtout il confirme la demande pour des initiatives qui challengent le status quo dans le monde de l’art, car il y en très peu à présent.