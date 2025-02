Envie de découvrir Copenhague ? Voici 15 adresses testées et approuvées par une locale

Ditte Reffstrup, directrice de la création de la marque de vêtements Ganni, est formelle: la capitale danoise recèle de nombreux joyaux cachés. Comme elle y vit depuis vingt ans, on peut lui faire confiance. Voici ses 15 endroits préférés.

1—Apollo Bar

«J’adore l’Apollo Bar, dans la cour de Kunsthal Charlottenburg. Dirigé par un de mes amis, Frederik Bille Brahe, il attire un mélange très éclectique de locaux, de touristes et de créatifs.»



Nyhavn 2.

apollobar.dk

2—Amalienborg

«Impossible de ne pas citer Amalienborg: ce palais royal occupe une place particulière dans nos cœurs, à mon époux Nicolaj et à moi, car nous avons vécu près de lui pendant de nombreuses années. Le must: assister à la relève de la garde.»



Amalienborg Slotsplads.

kongernessamling.dk/en/­amalienborg

3—Louisiana

«En termes de culture, le Louisiana est mon musée préféré de tous les temps! Il se trouve un peu à l’extérieur de la ville, mais ça vaut vraiment la peine de s’y rendre. Rien que l’architecture du bâtiment est magnifique.»



Gl Strandvej 13, Humlebæk.

louisiana.dk

4—Ara’kai Beauty

«Pour prendre soin de moi, Ara’kai Beauty est mon refuge: un lieu de soins holistiques très agréable.»



Gammel Mønt 21.

arakaibeauty.com

5—Jerome Vintage

«Quand je fais du shopping, Jerome Vintage est ma pépite préférée pour les trouvailles d’occasion.»



Vesterbrogade 36.

jeromevintage.dk

6—Dzidra

«Le Dzidra est l’endroit idéal pour un dîner agréable, dans une ambiance chaleureuse qui donne envie de rester assis pendant un long moment. Et la nourriture est toujours délicieuse.»



Baldersgade 8.

dzidra.dk

7—Time’s Up Vintage

«Comme pour ma maison, j’aime combiner le vintage et le neuf dans ma garde-robe. Pour remplir celle-ci, rien de mieux que Time’s Up Vintage.»



Krystalgade 4.

timesupshop.com

8—Hotel Sanders

«Pour dormir, l’hôtel Sanders est une destination de rêve, décorée de design danois moderne. Pour prendre un café et déguster des cocktails, direction l’orangerie.»



Tordenskjoldsgade 15.

hotelsanders.com

9—Slotskælderen

«Si vous voulez goûter quelque chose de vraiment danois, rendez-vous chez Slotskælderen hos Gitte Kik, un endroit emblématique où l’on sert des smørrebrød typiques depuis plus de 100 ans.»

Fortunstræde 4.

slotskaelderen.dk

10—The Apartment

«Pour les articles de déco d’intérieure, un détour s’impose par The Apartment, dans le quartier de Christianshavn. Il s’agit à la fois d’une galerie et d’une boutique d’antiquités, de design vintage et d’art qui donne l’impression d’être chez soi. Elle est tenue par une amie, Tina Seidenfaden Busck, qui nous a aidés à choisir les tissus pour notre maison.»



Overgaden neden Vandet 33.

theapartment.dk

11—Hay

«Quel meilleur souvenir de voyage qu’une pièce de design danois… à prix démocratique? Chez Hay, vous trouverez toujours quelque chose d’intemporel.»



Østergade 61.

hay.com

12—Baka D’busk

«Les meilleurs plats végétariens de la ville se trouvent chez Baka D’busk, mon adresse favorite pour déjeuner.»



Rantzausgade 44.

Bakabistro.dk

13—Vega

«Vega est sans aucun doute ma salle préférée pour les concerts. L’Histoire colle aux murs de ce lieu qui renferme des souvenirs mythiques.»



Enghavevej 40.

vega.dk

14— La Glace

«La Glace est la plus ancienne pâtisserie du Danemark… et mon lieu de prédilection.»

Skoubogade 3.

laglace.dk

15—Ganni

«Je suis obligée de mentionner ma propre boutique, Ganni Bremerholm, située au rez-de-chaussée de notre siège social. L’endroit idéal pour rencontrer la communauté Ganni et s’immerger dans notre univers.»



Bremerholm 4.

ganni.com