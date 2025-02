Et si on twistait le poulet du dimanche cette semaine? Cette recette originale devrait vous plaire

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, on cuisine un poulet acidulé pour changer du traditionnel poulet-compote-purée.

Ingrédients pour 4 personnes

4 cuisses de poulet,

2 c à s d’huile d’olive,

1 échalote,

2 gousses d’ail,

3 cm de gingembre,

1 c à c de cumin,

1 c à c de cannelle,

1 c à c de paprika en poudre,

200 ml de bouillon de poulet,

100 ml de jus de grenade,

jus d’une orange,

2 c à s de mélasse de grenade ou de vinaigre balsamique,

graines de grenade,

persil frais,

sel et poivre

Pour le riz pilaf:

200 g de riz complet,

1 c à s d’huile d’olive,

1 petit oignon,

1 bâton de cannelle,

3 gousses de cardamome,

1 feuille de laurier,

400 ml de bouillon de poulet ou de légumes,

3 c à s de raisins secs,

2 c à s d’amandes hachées

Pour la vinaigrette:

1 orange,

1 pamplemousse rose,

1 citron vert,

1 oignon rouge,

2 c à s d’huile d’olive,

1 c à s de miel,

1 c à c de moutarde,

feuilles de menthe fraîches,

sel et poivre

Tip Après avoir fait revenir le riz jusqu’à ce qu’il devienne translucide, vous pouvez l’ajouter au plat avec le poulet et les faire cuire ensemble au four. Le riz pilaf est le nom donné au riz qui est d’abord sauté, puis cuit. Pour préparer du pilaf, on fait d’abord revenir les grains de riz dans une casserole, puis on les fait cuire dans un bon bouillon. Il est préférable d’utiliser une variété de riz à grains longs ou du riz complet.

Préparation