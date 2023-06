Fête des pères: 15 idées cadeaux pour tous les papas

Le 11 juin, on fête les papas. Inconditionnel de barbecues ou fan enflammé du Tour de France? 15 idées cadeaux pour tous les gâter.

Par Sophie Pillen

© Burp Photography

1— Barbecue, modèle XL avec support et planches latérales en acacia, à partir de 2 600 euros, Big Green Egg.

2—Gin belge sans alcool, 33,95 euros, Botaniets.

3—Sandales Bernie en cuir bordeaux, 440 euros, Morobé.

4—Pince, 8,10 euros, Barbecook.

5—Bocal avec couvercle Red Pepper en faïence rouge et verte, à partir de 45 euros, Rafael Bordallo Pinheiro @ De Bijenkorf.

6—Tasse et sous-tasse, 35 euros, tirées de la collection Midnight Flower, Marni x Serax.

© Burp Photography

7—Sac Peekaboo IseeU en denim et cuir avec gourde noire, prix sur demande, Fendi.

8—Jeu Tour de France avec billes et 3 coureurs, 43 euros, Bernard & Eddy.

9—Defense Nightly Reconditioning, crème de nuit sans alcool et sans parfum, 36 euros, Paula’s Choice.

10—Parfum Pacific, 75,90 euros, Hugo Boss.

11—Serviette couleur ocre, 29,50 euros, Kim Vande Pitte.

12—Montre Alpiner Extreme Automatic, 1 495 euros, Alpina.

13—Plats à four en acier inoxydable, L (339,90 euros) et M (316,90 euros), Iittala.

14—Parfum Le Male Elixir, 108,45 euros, Jean Paul Gaultier.

15—Crème de rasage, 52 euros, Dior Homme.

