Liège ne manque pas de restos italiens, des tables les plus décontractées aux propositions plus sophistiquées. Afin de savourer comme il se doit le riche héritage culinaire de la Cité ardente, on s’attable dans une de ces adresses testées et approuvées.

Nos critères de sélection? Des adresses où l’ambiance est aussi soignée que la cuisine, avec une attention particulière accordée à la bande-son, et ce petit je-ne-sais-quoi qui fait que quand on s’attable dans un de ces restos italiens, on se sent immédiatement un peu plus beau et un peu plus cool. Et puis surtout, on se régale.

Ça vous fait envie? Suivez le guide, on vous emmène dans la Botte sans quitter Liège.

L’Altro Maccheroni

Notre seul regret? Que cette adresse sexy et animée ne soit pas (encore?) ouverte à l’heure du souper.

Qu’à cela ne tienne, on ne boude pas son plaisir et on fait comme les habitués: au moindre rayon de soleil, on y passe de succulents temps de midi en terrasse, et si les pâtes au jambon et au beurre à la sauge sont au menu, on ne commande rien d’autre.

Rue St Paul 5 / Altro Maccheroni



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tony Bang Bang

Nouvel arrivé sur la scène food principautaire, ce resto-club propose des spécialités canaille, entre sando au poulet et au parmesan et carbonara à la pistache, et les arrose de cocktails sexy, le tout avec une bande-son qui fait la part belle au hip hop et au r’n’b.

Une fois les dernières assiettes débarassées, le resto se transforme en club, et on y fait la fête jusqu’aux petites heures, avec la possibilité de commander parmi une jolie sélection de petites assiettes pour danser sans s’épuiser.

Rue Roture 50 / Tony Bang Bang



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Fugazi

Mieux vaut le savoir avant de s’y attabler: chez Fugazi, le fumet addictif de la cuisine s’invite en salle, et peut parfumer quelque peu les vêtements et les cheveux.

Du reste, c’est un sans faute, et clairement une de nos adresses liégeoises préférées, tant la cuisine, l’ambiance et le service sont ultra soignés. Lors de nos différentes visites, chacune des propositions à la carte a su nous séduire, et dans le paysage bigarré des restos italiens de Liège, on fait difficilement plus sexy. Un vrai coup de coeur culinaire!

Rue Souverain Pont 34 / Fugazi



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La Cucinella

Si l’ambiance et la déco de cette institution du piétonnier ont souvent été imitées, sa carbonara au ris de veau et au foie gras, elle, reste inégalée.

À la fois chic et cool, « la Cuci » reste une option solide, aussi adaptée à un rendez-vous sexy qu’à un repas d’affaire ou une réunion de famille. Aux beaux jours, sa coeur arborée est particulièrement agréable.

Rue de la Casquette 26 / La Cucinella



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Danieli

Récemment reprise par le couple à qui on devait déjà le délicieux dépaysement de Cabale, cette adresse bien connue des Liégeois s’offre une nouvelle jeunesse – et une nouvelle identité culinaire.

Si l’Italie reste l’inspiration première de la cuisine, elle se savoure désormais de manière moins « premier degré », les plats typiques ayant fait place à des interprétations audacieuses et gourmandes des classiques de la Botte. Un parti pris qui permet au Danieli 2.0 de se distinguer dans le paysage des restos italiens de Liège.

Rue Hors-Château 46 / Le Danieli



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Kuore

Ici aussi, c’est un couple de passionnés qu’on retrouve aux manettes, avec la volonté de proposer des plats gourmands et réconfortants, préparés à base d’ingrédients de première qualité dénichés lors de leurs nombreux voyages en Italie.

La déco est soignée, le service, chaleureux et attentif, et on apprécie l’inventivité avec laquelle la carte est sans cesse renouvelée, sans jamais sacrifier la planche d’antipasti qui ensoleille le lunch de nombre de principautaires.

Rue St Adalbert 16 / Kuore



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Veneto

Un temps tombée dans l’oubli, cette table nichée à l’ombre de la place St Lambert est une véritable institution, reprise il y a quelques années par de jeunes passionnés, qui ont su lui rendre sa gloire d’antan.

À midi ou en soirée, dans la salle tamisée ou en terrasse, on y vient pour les pasta al ragù accompagnées de sublimes tranches de rôti de veau, pour les fondus au parmesan moelleux et croquants, et pour le spritz généreusement servi.

Rue de la Madeleine 19 / Le Veneto



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

San Daniele

La fermeture de « chez Moreno » avait fait pas mal de malheureux, mais heureusement, l’établissement a rouvert, et on y savoure toujours une cuisine italienne ultra authentique et fraîche, dans un cadre qui n’est pas sans rappeler les trattorias de la Botte.

Ici, pas de menu à rallonge mais plutôt une carte qui fait volontairement le choix de la retenue, afin d’assurer que chaque assiette qui arrive en salle soit ultra qualitative. On se régale et on s’ambiance, car le San Daniele n’a rien perdu de sa générosité d’antan.

Rue Lulay des Fèbvres 18



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mio Posto

Si vous êtes plutôt dur de la feuille, allez vous attabler ailleurs. Si vous aimez quand ça pulse, avec une préférence assumée pour le hip hop, vous allez adorer cette osteria ouverte par le patron de Fugazi, qui y assure une ambiance à la Big Mamma, parfaite pour un date sexy à souhait.

D’autant que dans l’assiette aussi, ça envoie du lourd, avec des pizzas inventives, des pâtes gourmandes à souhait et des antipasti qui donnent envie de commander toute la carte pour partager avec la tablée.

Rue Souverain Pont 29 / Mio Posto



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Baci

Pas à proprement parler un « simple resto italien », certes, mais cette table installée dans l’écrin du Théâtre de Liège puise bien son inspiration dans la Botte, dont les recettes et ingrédients typiques sont mariés à la gastronomie française pour un résultat tout simplement irrésistible.

C’est gourmand, sexy, élégant, et si vous nous demandez notre avis, il y a peu de restaurants qui se prêtent mieux à un tête-à-tête romantique à Liège.

Place du XX Août 16 / Baci



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.