Ces dernières années, les branchés de tout poil ont afflué à Mexico, nouvelle mecque de la gastronomie et du design. Mais il ne s’agit-là que d’une des raisons de visiter le Mexique, car un peu plus au sud, dans l’état d’Oaxaca, Puerto Escondido fait la joie des surfeurs et des gourmets.

Nos guides sur place? Sebastián Celada et Jorge Moreno, deux créatifs mexicains qui n’aiment rien tant que de compiler les meilleures adresses de leurs destinations favorites et qui les partagent bien volontiers plutôt que de jalousement les garder.

À l’été 2024, ils nous emmenaient déjà à la découverte des restos les plus excitants de Mexico, et alors que l’hiver donne sacrément envie de chaleur et de soleil, cette fois, ils mettent le cap sur Puerto Escondido, nouvelle Mecque du surf en Amérique du Nord, et destination de choix pour les voyageurs qui veulent combiner gastronomie et playa.

Mais d’abord, un peu de contexte. Fondée à l’aube des années 30 pour le commerce du café, Puerto Escondido signifie « port caché » en Espagnol, mais en un peu moins de 100 ans d’existence, la destination est devenue plutôt un joli secret de polichinelle, que surfeurs et gourmets se partagent au moment de réserver la prochaine escapade. Située à 700 kilomètres de route, la ville a prêté son nom à un roman policier de l’Italien Pino Cacucci, adapté au cinéma en 1992, et si elle est réputée pour ses vagues tubulaires, celles-ci ne sont toutefois pas à la portée de tous les (apprentis surfeurs). La puissance du courant rend en effet le spot très dangereux pour les non-initiés, et le champion espagnol Oscar Serra y a perdu la vie en juillet 2021.

Prudence, donc, avant de se jeter à l’eau. Mais du reste, assurent Sebastián et Jorge, même sans planche de surf, il y a de quoi faire sur place. Et le duo d’égrener « les plages emblématiques, comme Zicatela et Carrizalillo », mais aussi « le quartier de Rinconada, qui se distingue par sa scène gastronomique et ses boutiques locales, tandis que la lagune de Manialtepec invite à l’exploration d’une biodiversité unique », pointant également « la Punta Zicatela et Barra Colotepec, qui ajoutent au charme de la destination et promettent des expériences inoubliables grâce à leurs paysages à couper le souffle ».

Autant de raisons de mettre le cap sur Oaxaca pour la prochaine parenthèse ensoleillée. Et une fois sur place, alors?

Où loger à Puerto Escondido

« Casona Sforza, un boutique hotel conçu par l’architecte renommé Alberto Kalach, qui allie confort, élégance, nature et design, avec un vrai engagement en faveur de la protection de l’environnement et de la revalorisation de la région et de l’économie locale ».

casonasforza.com



« Casa TO, au sud de Puerto Escondido, un hôtel de charme qui mise sur une approche contemplative de l’hospitalité, avec ici aussi une conscience environnementale et une responsabilité sociale qui exaltent l’expérience ».

@casato



Les restaurants préférés de Sebastián et Jorge

« Chez Glou Glou, le chef Luis Pabón et la sommelière Gabriela Moreno apportent une attention toute particulière aux accords mets-vins, et s’appliquent à choyer chaque client ».

Calle Morelos S/N, Brisas de Zicatela – Glou Glou



« Même si vous ne logez pas à la Casona Sforza, son restaurant, La Bóveda, vaut le détour. En cuisine, le duo formé par les chefs Vanessa Franco et Andrés Trujilloa pour mot d’ordre une approche sans chichis de la gastronomie, avec un goût prononcé pour les produits locaux issus de la terre comme de la mer ».

La Barra de Colotepec – La Bóveda



« Almoraduz, une table pensée par les chefs Quetzalcoatl Zurita et Shalxaly Macías, qui célèbrent la richesse du terroir local au travers de plats mélangeant tradition et modernité. Le resto vient d’entrer dans le Guide Michelin en 2024, et c’est l’adresse parfaite pour découvrir les saveurs authentiques d’Oaxaca ».

Boulevard Benito Juárez 11 y 12 Rinconada – Almoraduz



« Anthonieta Bistrot est tenu par le même duo qu’Almoraduz, et propose un mélange d’ingrédients locaux et de saison et d’influences internationales. À la carte, on trouve aussi bien des ceviches que des burgers, avec en prime un accent mis sur la mixologie et une belle sélection de mezcal, le tout dans une ambiance accueillante et décontractée ».

Benito Juárez esq. Tiburones S/N, Rinconada – @anthonietapxm



Encore faim?

Sachez que le Michelin recommande également Atarraya, allant jusqu’à affirmer qu’il n’y a pas de restaurant plus cool à Puerto Escondido. En cause, son « espace extérieur parfait, qui rappelle l’élégance d’un jardin zen japonais, et sa cuisine assaisonnée et présentée avec soin ». Parmi les coups de coeur du célèbre guide, « des tostadas croustillantes empilées avec de la côte de bœuf poêlée, des carrés de thon roulés dans des graines de sésame et des salsas vibrantes qui rehaussent tout ce qu’elles touchent ».

Guerrero 633 Brisas de Zicatela, La Punta, Brisas de Zicatela – @atarrayabar



En pratique – Pour se rendre à Puerto Escondido, il est conseillé de prendre un vol vers Mexico City (15 heures d’avion depuis Bruxelles) puis d’enchaîner avec un vol intérieur d’environ 1h30 vers la destination balnéaire. Si, techniquement, elle n’est qu’à 400 kilomètres à vol d’oiseau de la capitale, via les routes, cela donne plutôt 700 kilomètres, ce qui allonge drôlement le trajet. – La meilleure période pour visiter la région est durant la saison sèche, qui s’étend de novembre à avril.