du 5 au 11 mai

Rat

La gentillesse et la sympathie du Rat sont reconnues par tout le monde. Mieux: cela lui ouvre des portes qu’il n’aurait jamais osé pousser jusqu’ici. De quoi le rendre encore plus souriant et faire de lui un être plus vertueux que jamais. Même en amour, il se montre galant.

Buffle

A la fois magnétique et charmeur, le Buffle est en train de jouer les meilleures cartes de son jeu. Son objectif est limpide: remporter la partie le plus vite possible… et sans que son triomphe ne puisse être discuté. Une tactique à double tranchant, mais bel et bien payante.

Tigre

Très bien organisé et consciencieux dans chacune de ses tâches, le Tigre mène sa barque à bon port en évitant soigneusement les remous inconvenants. De quoi le rassurer lui-même, mais aussi apaiser les gens qui l’entourent et qui voient en lui une sorte d’exemple à suivre.

Chat

Un vent de gaieté et de bien-être souffle dans la vie du Chat. Le printemps chante, les oiseaux gazouillent et chaque journée s’assimile à une éclatante ritournelle. Autant dire que sur le plan amoureux, ce climat serein se traduit par de beaux et inoubliables instants.

Dragon

En ce moment, c’est tout le capital romantique de la personnalité du Dragon qui est mis en avant. Il se laisse ainsi submerger par une vague de passion qui le mènera vers des horizons totalement inconnus. Mais ça tombe bien: il est justement en panne de grands frissons!

Serpent

Même s’il se montre prudent, le Serpent ne doit prendre aucun risque – même calculé – durant les jours à venir, car la chance n’est malheureusement pas avec lui. Inutile, néanmoins, de s’alarmer: il peut continuer ses activités sans craindre d’être noyé. La clé? La patience.

Cheval

Le Cheval ne manque pas de projets… mais bien de temps pour tous les concrétiser. Ses journées passent beaucoup trop vite à son goût, de sorte que celles-ci ont tendance à déborder sur ses nuits. De la fatigue? Voilà bien une chose dont il ne veut même pas entendre parler!

Chèvre

Bonne nouvelle: la chance accompagnera la Chèvre tout au long de cette semaine, et cela risque de déboucher sur de passionnantes histoires. Le genre d’histoires dont elle aimera se souvenir durant longtemps et qui auront pour trames de jolies tribulations amicales… ou autres.

Singe

Quand cela est nécessaire, le Singe ne doit surtout pas rater l’occasion de s’exprimer. Le dialogue sera la clé de sa réussite, aussi bien sur le plan professionnel que sous le toit familial. Même pour les célibataires en quête d’âme sœur, les discussions seront de mise.

Coq

Ponctualité, sens du devoir et persévérance: le Coq tient les rênes de sa vie de main de maître, et personne ne pourra l’empêcher d’avancer au rythme qu’il a décidé. Son but ultime: acquérir une liberté qui lui permet de se lancer dans n’importe quelle trépidante aventure.

Chien

Le Chien ne manque ni d’élan, ni d’optimisme. C’est donc le bon moment de s’atteler à un projet qui exige à la fois du punch et du culot. Néanmoins, il doit éviter de prendre une décision irrévocable sur un coup de tête. Mieux vaut parfois laisser la nuit délivrer ses conseils.

Cochon

En quête de plénitude, le Cochon met tout en œuvre afin de créer autour de lui un climat d’harmonie et de paix. En accord avec lui-même, il se montre indulgent avec ses semblables et généreux avec autrui. Côté cœur, la diplomatie lui sourit et lui garantit de doux sommeils.