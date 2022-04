Votre HOROSCOPE CHINOIS du 28 avril au 4 mai

Rat

Spontanéité, ardeur et témérité: le Rat dévoile toutes les facettes de son exubérante personnalité, le temps d’une semaine bien chargée. A côté de cela, sentimentalement, il se montre tout aussi hardi, surtout s’il est célibataire et qu’il a des fourmis dans les jambes…

Buffle

Des petits maux importunent le Buffle, mais les remèdes agiront très vite. Mieux: parfois, de simples pansements suffiront. Il en profite pour se montrer prudent dans son alimentation, mais aussi pour mettre en place des bonnes habitudes dans son quotidien. Quelle sagesse!

Tigre

De l’énergie, le Tigre en a à revendre. Néanmoins, il préfère tout garder pour lui, car il déborde de projets qui exigent à la fois du courage, de la patience et une vitalité sans faille. Sur le plan amoureux, ses journées comme ses soirées sont plus printanières que jamais…

Chat

Actif, réceptif et très bien organisé, le Chat expédie ses responsabilités avec une redoutable efficacité. Attention, cependant, aux légers imprévus qui viendront bousculer (légèrement) ses petites affaires. C’est un brin irritant, bien sûr, mais disons qu’il en a vu d’autres.

Dragon

La prudence est de mise: certains de ses proches vont tenter de le faire flancher à coups de caprices ou d’exigences déraisonnables. Mais le Dragon ne se laissera pas envoûter par le chant des sirènes et refusera toute distraction ne le menant pas vers son épanouissement.

Serpent

Que ce soit sur le plan de l’amitié ou de l’amour, le Serpent vit des moments plaisants, voire enrichissants. La seule chose qui lui manque en ce moment, c’est un joli projet de voyage. Bien sûr, il a plusieurs idées derrière la tête, mais le plus ardu, c’est de choisir!

Cheval

Grâce à un tonus en nette hausse, le Cheval est prêt à soulever des chaînes de montagnes entières. De nouveaux horizons vont alors apparaître et, poussé par son incurable curiosité, il s’en ira vagabonder vers ces alléchantes contrées. Suspense total: qu’y trouvera-t-il?

Chèvre

Au lieu de tourner autour du pot, la Chèvre préfère être franche. De quoi déstabiliser parfois ses interlocuteurs, même si au bout du compte, la sincérité est toujours payante. Côté cœur, elle carbure à la passion et elle a bien l’intention de rendre son printemps bouillonnant.

Singe

Tendresse et complicité sont au menu du Singe cette semaine. De quoi le rendre fou de joie et pétillant à souhait, enclin à faire tout son possible pour rendre sa vie encore plus belle. Même les petits ou les gros imprévus n’ont aucun effet sur lui, tant son optimisme triomphe.

Coq

Le Coq n’est pas en pleine forme, certes, mais il sait que des jours meilleurs sont à venir et que le printemps est loin d’être terminé. Il s’accroche donc à ses certitudes et à ses valeurs pour continuer à avancer contre vents et marées… bien aidé par des proches attentionnés.

Chien

Au lieu de trop dépendre des autres, le Chien préfère prendre les choses en main et avancer ses pions sans l’aide de quiconque. Bref, il ne compte que sur lui-même, et cela lui fait gagner un temps précieux. Sur le plan amoureux, quelques petites prises de bec sont possibles.

Cochon

Désireux de faire régner l’harmonie dans son couple comme dans sa famille, le Cochon incite tout le monde à ouvrir un débat quand cela s’avère nécessaire, et à ne jamais hésiter à dialoguer si besoin. Bingo: la tranquillité s’installera et fera naître de délicieux moments.