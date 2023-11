Votre horoscope chinois du 17 au 23 novembre

Rat

Le Rat, dans sa sagacité, adopte une stratégie méthodique et équilibrée dans toutes ses entreprises. Ses relations se renforcent et l’amour fleurit, sous le signe de la compréhension et de l’acceptation. Une gestion méticuleuse de ses finances est avisée.

L’avenir est prometteur.







Buffle

Le Buffle, conforté par sa sagesse intrinsèque, avance avec pondération. Ses relations gagnent en profondeur et l’amour prospère dans une atmosphère d’acceptation et de soutien mutuel. Des opportunités financières se profilent. La magie de l’automne est toujours dans l’air.







Tigre

Le Tigre, frétillant d’énergie, continue à explorer de nouvelles contrées et tisse de nouveaux liens pour conforter son avenir. Bien que ses passions lui semblent aussi intenses qu’éphémères, il ne verse pas de larmes et s’efforce d’être à l’écoute de ses besoins, sans culpabiliser.







Chat

Le Chat profite de la semaine pour remettre les pendules à l’heure avec certains de ses détracteurs. Griffes sorties, il domine la situation tel un véritable lion. Côté finances, l’argent entre et ne sort plus. En amour, des possibilités inédites se dévoilent. La voie est libre.

Dragon

La semaine du Dragon est ponctuée d’expériences insipides qui limitent son horizon émotionnel et intellectuel. En outre, ses affaires matérielles requièrent une vigilance accrue. En amour, les choses semblent stagner, malgré son implication. L’impatience se contrôle.







Serpent

Le Serpent s’apprête à vivre une semaine haute en couleurs. Des forces opposées l’entraînent dans diverses directions, le poussant au défi de maintenir son équilibre. Dans sa vie amoureuse, des changements inattendus le guettent. La stabilité et la prudence sont de mise.







Cheval

Le Cheval doit gérer sa santé et ses finances avec soin. Une réévaluation de ses priorités est requise. En amour, les occasions de rencontres se dévoilent peu à peu. Pour plus de réussite, une méditation sur les échecs sentimentaux du passé serait bienvenue. Qu’il soit réaliste !







Chèvre

En quête d’efficacité, la

Chèvre prend conscience de la nécessité de doser sa confiance aux autres et d’opérer discrètement pour maintenir son équilibre matériel. Elle renforce ses liens familiaux et amicaux en prônant l’amour et le respect mutuel. Beau déferlement de bonheur.

Singe

Le Singe surmonte toujours des épreuves récentes qui sont enfin en passe d’être résolues. A présent, il connaît bien son dossier et tire son épingle du jeu en véritable stratège. Côté cœur, l’amour lui procure la force dont il a besoin en ces temps incertains. Une aventure débute.







Coq

Affichant en début de semaine un sourire insouciant, le Coq réalise vite que ses prochains succès requièrent des négociations astucieuses. En amour, il doit aussi faire preuve d’une souplesse indispensable au maintien de la fragile harmonie de son foyer. Sa mission : lâcher du lest.







Chien

Le Chien, en quête de

confort et de sécurité, met en œuvre des projets aussi amusants que gratifiants. Dans cette perspective, il bénéficie de l’aide précieuse d’une personne de confiance. Sentimentalement, un repas convivial pourrait bien contribuer à raviver la flamme du désir.







Cochon

Le Cochon se construit un avenir serein, pour lequel il ne doit surtout pas se laisser distraire par les plaisirs auxquels il aspire également. L’anticipation d’une fête

l’enjoint à la prudence financière et émotionnelle. Vivre de modération joyeuse est son adage du moment.