Votre horoscope chinois du 19 au 25 mai

Rat

Le Rat recentre son budget afin d’éviter tout gaspillage inutile. La prudence est aussi de mise socialement ; les promesses non tenues sont rarement pardonnées. Une cure de remise en forme avant les vacances contribuerait peut-être à vivifier une vie sentimentale en manque de piment.

Buffle

Polyvalent, le Buffle est doué pour éviter les pièges du monde des apparences. Il est d’autant plus sûr de garder le cap que naviguer en eaux troubles ne l’effraie pas. En amour, si la transparence nuit à la magie des premiers instants, elle demeure le ciment d’une relation solide.

Tigre

Le Tigre traverse une période stable, sans victoires ni défaites. Mais de grâce, qu’il évite de se mêler des affaires d’autrui! Il lui est conseillé de s’éloigner des centres de conflits et d’organiser avec optimisme ses sorties. Surtout qu’en amour, les engagements se confirment.

Chat

Plus équilibré, le Chat parvient à concrétiser ses projets avec un ancrage plus solide. Il peut même obtenir un soutien précieux, s’il daigne seulement le solliciter. Sur le plan financier, la période est à la diète. Dans l’intimité, les paroles affectueuses font des merveilles.

Dragon

Le Dragon médite sur les conséquences de ses décisions les plus récentes. Il n’a aucun intérêt à s’impliquer dans des affrontements stériles, nuisibles à ses relations sociales. Les rancœurs affectives passées s’estompent, lui permettant de renforcer ses liens avec son partenaire.

Serpent

Les récentes résolutions de conflit du Serpent, qui excelle dans l’art de la négociation, lui ouvrent la porte d’une reconnaissance durable. D’excellente humeur, il se surprend à accorder sa confiance avec aise, ce qui bénéficie à tout son entourage. En amour, c’est silence radio.

Cheval

Bon gré mal gré, le Cheval fait preuve de patience, car plusieurs problèmes en cours n’ont toujours pas de solution, ce qui commence à ronger ses nerfs. Côté cœur, il devrait considérer le bon côté des choses, cultiver l’amitié et même chercher à se réconcilier avec ses ennemis.

Chèvre

De nouvelles rencontres variées et intéressantes pourraient surprendre la Chèvre, surtout dans les milieux universitaires et intellectuels. Bien que les finances soient stables, il lui faut raison garder. Un dialogue ininterrompu est la clé pour éviter les quiproquos sentimentaux.

Singe

Les projets annexes du Singe suscitent un réel intérêt, ce qui pourrait même, à terme, mettre du beurre dans les épinards. Enfin, la roue tourne! Toutefois, il devra éviter les confrontations avec son partenaire s’il ne veut pas compromettre cette tendance. Un choix s’impose.

Coq

Un appel irrésistible à la nouveauté incite le Coq à découvrir d’autres perspectives. Il possède un talent indéniable qu’il est temps d’exploiter. Auparavant, une vision claire de son budget lui permettra de mieux apprécier ses opportunités. En amour, la perfection n’existe pas.

Chien

Déterminé et organisé, le Chien fait preuve d’habileté manuelle et répond aux défis avec force et courage. L’adage « qui veut aller loin ménage sa monture » lui va comme un gant. Le feu est au vert pour les investissements. En couple, l’attention et la douceur sont indispensables.

Cochon

Soutenu par tous ceux qui comptent le plus pour lui, le Cochon passe une semaine calme. Sa vie familiale est réconfortante. Il se surprend à rire pour un rien. L’argent n’est pas un souci. Les souvenirs passionnels, nombreux, perdent peut-être un peu de saveur. Un dernier essai?