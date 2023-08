Votre horoscope chinois du 1er au 6 septembre

Rat

Le Rat se libère des tracas de la semaine passée car les choses commencent à tourner en sa faveur. Le temps est propice aux études, aux amitiés retrouvées et aux activités culturelles. Amoureux, il fredonne sa chanson préférée en contemplant les étoiles aux côtés de sa moitié.

Buffle

En proie à la frénésie de la rentrée, le Buffle se départ de sa rigueur habituelle. Une nouvelle importante, sans impact sur ses affaires, vient modifier son quotidien. En amour, il risque de perdre son sang-froid s’il n’anticipe pas à temps la tempête sentimentale qui approche.

Tigre

Un vent d’opportunités se profile. Le Tigre au teint halé prépare son élan pour en saisir le meilleur. Mais qu’il prenne garde à ne pas briser par inadvertance les délicates offrandes du ciel! Son cœur s’épanouit et son charme se libère. Les prétendants se bousculent au portillon.

Chat

Le Chat redécouvre la joie de vivre simplement grâce à un évènement qui lui rappelle l’importance d’apprécier ce qu’il a déjà. Sur le plan financier, il résiste aux tentations de gaspillage et pourrait même voir ses revenus grimper. En amour, pas de mauvaises nouvelles à l’horizon.

Dragon

Qu’importe le lieu ou le moment, le Dragon rebondit toujours. Son arme secrète? L’auto-guérison. En amour, il sait que tout miser sur sa beauté physique peut en effaroucher plus d’un: c’est en faisant preuve d’humilité et de sincérité que les complicités durables se cristallisent.

Serpent

Une semaine financièrement fructueuse se profile pour le Serpent, grâce aux graines qu’il aura entrepris de semer sur un terreau propice. Pour autant, il est crucial de souligner que les biens matériels ne garantissent pas la pérennité du bonheur et encore moins la paix des ménages.

Cheval

Le Cheval, sollicité de toutes parts, veille à ne pas succomber au faste ambiant. Il résiste vaillamment à la tentation de tout accepter, conscient que le repos est aussi précieux que la fête. Il se surprend à galoper vers les nuages roses des amours féeriques. Gare aux turbulences!

Chèvre

La Chèvre se prépare à des changements positifs et à la réalisation imminente de ses rêves. Mais son engagement personnel sera nécessaire pour obtenir des résultats concrets. En amour, le changement apporte de la joie. Qu’elle en profite pleinement tant que l’illusion perdure!

Singe

La semaine est quelque peu agitée pour le Singe, tandis que frustrations et ennuis s’entremêlent. La clé? Ne pas jouer au plus malin et adapter ses attentes. Quand l’adversité semble l’emporter, mieux vaut s’allier que se rebeller. En amour, la prudence et le conformisme priment.

Coq

Freiné par une soudaine inhibition, le Coq préfère rester dans sa zone de confort. Quel dommage de manquer des occasions de briller à trop vouloir s’isoler. En amour, il est également grand temps de viser le soleil, en prenant garde de ne pas tomber dans les mêmes travers qu’Icare!

Chien

La rentrée du Chien est monopolisée par les mondanités. Prudence lors des déplacements, politesse lors des interactions. En amour, une annonce tant attendue se concrétise enfin. Mais attention, pas question pour lui d’endosser un rôle qui ne lui sied guère.

Cochon

Le Cochon navigue allègrement vers des perspectives passionnantes. S’il veut s’inscrire à un nouveau club culturel, c’est le moment idéal. Côté finances, ses efforts semblent sur le point de payer. Et en amour? Il fait des ravages partout. C’est un vrai Casanova en puissance!