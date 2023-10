Rat

Le Rat, pris d’une soif insatiable de reconnaissance, explore des pistes de développement personnel prometteuses, en apparence. En vérité, il ne sert à rien de ressasser les concepts émoussés. En amour, la douceur et la patience sont de rigueur. Le changement est à l’horizon.

Buffle

Avec une persévérance sans faille, le Buffle trouve des solutions novatrices et efficaces pour contourner les obstacles. La flexibilité et la ténacité sont ses alliées. L’amour est enrobé de complicité et de tendresse, tandis que l’automne apporte sont lot de surprises veloutées.

Tigre

Avec courage et vigueur, le Tigre relève les défis grâce à une énergie visionnaire. La compréhension de son environnement lui confère un net avantage sur ses concurrents. La passion amoureuse et la complicité sont au rendez-vous, tant qu’il continue à tenir ses engagements.

Chat

Le Chat subtil et intuitif, se joue de tous les défis, ouvrant même son cœur avec assurance. Les liens se renforcent et l’amour fleurit dans un climat de compréhension et d’échange. Alors que l’automne se révèle, virevoltant de ses chaudes couleurs, le Chat se sent très serein.

Dragon

Le Dragon, très déterminé, est en recherche d’équilibre absolu. Les activités intéressantes abondent, permettant des épanouissement notables. Stabilité financière retrouvée. L’amour, lui, se renforce grâce à l’intimité et la sincérité, ouvrant quelques nouveaux chapitres.

Serpent

En quête d’harmonie, le Serpent tisse délicatement son réseau amical et spirituel, usant de sagesse et d’empathie. L’amour inconditionnel lui ouvre la porte de nouveaux territoires sensoriels. Tant que la prudence guidera ses pas, son avenir s’annoncera sous des auspices favorables.

Cheval

Le Cheval, armé d’une stratégie et d’une détermination sans failles, franchit les obstacles avec aisance, avec comme principal objectif la consolidation de sa situation. Les finances fleurissent. En amour, la passion et l’engagement sont essentiels. Les possibilités sont vastes.

Chèvre

La Chèvre, toujours généreuse et altruiste, traverse une phase extatique qui lui impose de surveiller ses dépenses. Curieuse des mystères de la passion, la Chèvre amoureuse découvre des facettes inattendues de sa personnalité et s’attire les bonnes grâces de nouvelles connaissances.

Singe

Le Singe, oscillant entre espièglerie et méfiance justifiée, fait preuve d’acuité intellectuelle pour déjouer les pièges. Habile, il voit ses relations prospérer dans ce climat imprévisible où le pragmatisme s’avère déterminant. Malgré une vigilance extrême, la prudence s’impose.

Coq

Le Coq a une vision claire des défis qu’il doit surmonter et de la planification consciencieuse nécessaire à leur implémentation. En amour, la passion et le respect mutuel priment. En cas de dispute persistante, une aide extérieure surprenante pourrait s’avérer providentielle.

Chien

Le Chien, loyal et déterminé, se décide à forger de nouvelles alliances en lien avec les activités qui le passionnent. Sur le plan financier, c’est le moment de se faire plaisir. En amour, la transparence est sa principale préoccupation, en attendant de trouver la bonne personne.

Cochon

Le Cochon, malgré sa perspicacité, pourrait être confronté à un retard de ses projets. Le dynamisme de la semaine lui impose cependant une réflexion sérieuse sur des dépenses qui risquent d’être peu rationnelles. En amour, à quoi bon jouer les fantômes ?