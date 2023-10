Votre horoscope chinois du 6 au 12 octobre

Rat

Les énergies de l’automne réjouissent l’audacieux Rat, qui se frotte les mains à la perspective des affaires qu’il compte faire en fin d’année. En amour, il se laisse porter par un vent de mélancolie, laissant les souvenirs du passé nourrir ses prochains moments de complicité.

Buffle

Après avoir douté un temps, le Buffle comprend l’importance d’une collaboration de qualité. Perspicace, il parvient même à percer là où ses concurrents ont trébuché. Côté cœur, il est comblé par la tendresse et le soutien qu’il reçoit, créant une aura de sérénité autour de lui.

Tigre

L’appel de l’inconnu résonne pour le Tigre. Des aventures excitantes se profilent à l’horizon, évoquant de nouvelles rencontres et des affaires florissantes. Toutefois, la prudence reste de mise. Côté amour, qu’il se rappelle qu’un Tigre avisé sait toujours où il met les pattes!

Chat

La semaine du Chat est marquée par d’agréables surprises. De nouvelles opportunités d’évolution s’offrent à lui. Résilient face aux critiques, il préfère en tirer les leçons plutôt que de réagir impulsivement. Quand un défi se présente à lui, c’est avec panache qu’il le relève.

Dragon

A mesure que les jours raccourcissent, le Dragon trouve la lumière dans les projets qui lui tiennent à cœur. En dépit des embûches qui s’amoncellent, il sait que chaque expérience renforce son âme. En amour, il réalise que la véritable magie réside dans les petits moments partagés.

Serpent

Face à chaque défi, le Serpent se sent enveloppé d’une énergie nouvelle. Il comprend la valeur de chaque épreuve, la transformant en une leçon de vie. Son esprit vif et curieux l’entraîne dans des aventures aussi enrichissantes que passionnées, d’autant plus s’il est célibataire.

Cheval

Le Cheval se distingue par son audace, source d’admiration comme de jalousie. Des remous familiaux pointent à l’horizon. Abordant chaque situation avec une diplomatie innée, il sait qu’il s’agit là d’une étape préparatoire, semblable à un galop d’essai avant une course majeure.

Chèvre

La Chèvre, beaucoup trop tourmentée, réalise que ses soucis sont souvent éphémères et sans fondement. Elle choisit de se laisser guider par les vents apaisants, qui la mènent vers des havres de paix. Sa sérénité retrouvée, elle redécouvre la magie des petits plaisirs quotidiens.

Singe

Le Singe ferait bien de redéfinir ses priorités s’il ne veut pas faire du surplace. Si jamais certains de ses plans ne se déroulaient pas comme prévu, un plan B serait nécessaire. En amour, un cadeau inattendu lui fera retrouver les vibrations des fragiles émotions de l’enfance.

Coq

Après tant de temps dédié à sa famille, le Coq s’accorde une pause. Il se ressource dans le calme, se préparant mentalement aux défis à venir. Dans l’attente de ses prochaines batailles, il en profite pour passer des moments joyeux et insouciants avec ses plus proches amis.

Chien

Le Chien, perdu dans de lancinantes rêveries, trouve un havre de paix au milieu du chaos ambiant. Chaque moment de repos révèle une joie profonde, lui permettant d’aborder les défis du jour avec une remarquable sérénité. Le cœur léger, son optimisme lui donne des ailes.

Cochon

Face aux complexités de la vie, le Cochon puise dans sa sagesse intérieure. Les choix se dévoilent, certains menaçants, d’autres prometteurs, mais il décide d’embrasser le mystère, car chaque chemin contient sa propre magie. Côté cœur, l’aventure l’appelle et il répond avec audace.

Rat: 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08, 20. Buffle: 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09, 21. Tigre: 1926, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10, 22. Chat (lapin): 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11, 23. Dragon: 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12. Serpent: 1929, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13. Cheval: 1930, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14. Chèvre: 1931, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15. Singe: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16. Coq: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17. Chien: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06, 18. Cochon: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07, 19.

