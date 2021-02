Pas facile de dénicher de chouettes idées d'activités pour les enfants en ces vacances de carnaval confinées. Ne vous creusez plus la tête, on en a sélectionné pour vous! En extérieur pour les casse-cou ou en intérieur pour les plus frileux...

Les activités en intérieur

1- L'opération carnaval de l'Aquarium-Muséum de Liège

Depuis ce lundi et jusqu'au dimanche 21 février inclus, découvrez en famille tous les recoins et les secrets de l'Aquarium-Muséum qui surplombe la Meuse à Liège, grâce à une visite guidée avec un animateur scientifique. Il se murmure que les enfants pourront se familiariser avec les habitants du musée grâce à des observations à la loupe. Une fois la visite guidée de 30 minutes terminée, déambulez dans les couloirs de l'Aquarium à la découverte des 150 espèces animales aquatiques ainsi que dans ceux du Muséum à la façon de la Nuit au Musée...

22, quai Edouard Van Beneden, à 4020 Liège. Tél.: 04 366 50 21. aquarium-museum.uliege.be. Sur réservation par téléphone uniquement, 7,50 euros pour les adultes, 6,20 euros pour les 13-18 ans et 5 euros pour les 6-12 ans.

2- Et Pourquoi ?, le podcast qui explique le monde aux enfants

Et Pourquoi ?, c'est le rendez-vous des enfants de 9 à 13 ans avec l'actualité. Créé par la RTBF en juillet 2020, ce podcast qui compte désormais onze épisodes décrypte le monde environnant, de manière pédagogique et ludique. Il pose tout autant de questions auxquelles il essaye de répondre, parmi lesquelles : " Et pourquoi je n'arrive pas à me détacher de mon téléphone ? " ou encore " Et pourquoi vouloir aller sur Mars ? " Le dernier épisode est sorti fin décembre mais ses thèmes étant souvent intemporels, il n'est pas trop tard pour les écouter. Une bonne manière d'éveiller un esprit critique et initier les enfants à l'écoute radiophonique le matin en prenant le petit déjeuner ou autour d'un goûter !

www.rtbf.be/auvio

Podcast disponible sur les plates-formes de téléchargement légal.

3- Tuto pour fabriquer un jeu de golf miniature

Si vous aviez prévu d'aller faire un mini-golf mais que la météo ne le permet pas, pas de panique, on a la solution pour occuper et surtout amuser les enfants à la maison. Il suffit de faire un peu de récup' avec une boîte à chaussures qui traîne dans le garage, et de vous munir de colle, d'une paire de ciseaux et de feuilles de papiers en mousse. Tuto complet à retrouver sur Mômes par Parents.

www.momes.net

4- Un carnaval 2.0 à la maison

Ce n'est pas parce que cette année le carnaval dans sa forme traditionnelle est annulé qu'il faut forcément faire une croix dessus : fabriquez et célébrez vous-même le carnaval à la maison ! Pourquoi pas toujours dans un objectif de récup', à l'image de ce tuto original pour fabriquer un déguisement de Lego pour les garçons comme pour les filles? Rien de plus simple : du carton, des assiettes en carton (on évite le plastique), une paire de ciseaux et de la peinture de préférence de couleur vive. Partagez ensuite vos clichés avec le #MonCarnavalinWallonia !

kidsactivitiesblog.com

Les activités en extérieur

1- A la rencontre des fées et des lutins en Gaume

© SDP / Michel Laurent

Direction Croix Rouge dans la province du Luxembourg, en Gaume, pour une promenade féerique menant vos enfants devant une étonnante paroi rocheuse, " le Trou des Fées ", qui abrite de nombreuses galeries datées de l'ère jurassique. La légende des Quatre fils d'Aymon raconte que la fée Oriande y aurait remis une épée ainsi que le cheval Bayard à Maugis... Pour ceux qui viennent de loin (ou pour tous), poussez jusqu'à Virton, à 15 km de là. Empruntez le Sentier des Songes, et laissez votre esprit s'évader au pays des rêves : qui sait, vous y rencontrerez peut-être des Zigomars, des lutins qui veillent sur les fées...

Le Trou des Fées : Croix Rouge - 6760 Etalle

www.soleildegaume.be

2- Un escape game au Lac de l'Eau d'Heure

© SDP

Basé sur le même principe qu'une escape room, cet escape game en plein air a vu le jour au lendemain du premier confinement au parc du Crocodile Rouge. Il vous permettra de profiter des paysages du Lac tout en élucidant des énigmes à l'aide de votre smartphone (en prévoir un de secours ou veiller à ce que la batterie soit pleine). En somme, un bon compromis pour ceux qui n'aiment pas être enfermés quand il fait beau.

99, route de la Plate Taille, à 6440 Froidchapelle. www.parcducrocodilerouge.be

Activité sur réservation les mercredi, samedi et dimanche, 70 euros pour une équipe de deux, entrée gratuite pour les moins de 7 ans.

3- Un Safari-car au Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han

© SDP / Etienne Brunelle

Profitez de la réouverture des parcs en Belgique depuis ce jour pour embarquer en famille à bord du Safari-car au coeur des 250 hectares du Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han près de Dinant. Pendant 1h30, votre chauffeur à la double casquette guide vous informera de manière ludique sur la faune environnante... A vos jumelles ! Et si vous souhaitez passer la nuit dans le Domaine en mode immersion, profitez des Tree Tent, des cabanes dans les arbres qui vous offriront une expérience unique.

grotte-de-han.be Réservation en ligne, 17 euros pour les enfants (4 à 11 ans) et 23 euros pour les adultes.

4- Un escape game au coeur de Bruxelles

Même principe que la version nature de celui du Lac de l'Eau d'Heure qu'on vous a proposé plus haut, cet escape game version city proposé par Pist'H Belgium vous emmène dans les rues de la capitale. L'énigme initiale est simple : Jeanneke, la " petite fille qui pisse ", a perdu son zinneke. Embarquez en famille avec elle et (re)découvrez les recoins insolites de Bruxelles.

www.pisth.com/

Réservation en ligne - Départ depuis la Place Poelaert, jusqu'au 21 février, 10 euros par participant, gratuit pour les moins de 12 ans.

Roxanne Téjérina

