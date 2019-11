Jeux et jouets: 10 coups de coeur de la maison Serneels

Qualité, beauté, authenticité... Depuis six décennies, la maison Serneels mise sur ces trois valeurs pour développer l'imaginaire des petits (et des grands) à travers sa magnifique et opulente boutique de l'avenue Louise à Bruxelles. Pour que son goût du jouet artisanal et cette expérience profitent au plus grand nombre, nous avons sollicité les conseils de cette vénérable maison, dans la perspective de la Saint Nicolas et de Noël, moments cruciaux en termes de choix de jeux et jouets. Voici sa sélection.

1 Fois partagé

Fois partagé















.

Lire aussi: Serneels a 60 ans: les enfants d'abord . © DR Le doudou DIMPEL. "Indispensable au développement du bébé, le doudou reste l'objet transitionnel et d'attachement durant la petite enfance." La maison malinoise fête elle aussi cette année ses 60 ans, sélectionnant toujours des matières douces pour réaliser de manière artisanale ses modèles, aux lignes et aux couleurs douces. . © DR Les peluches STEIFF La marque propose une large gamme de peluches traditionnelles fabriquées en Allemagne et d'excellente qualité représentant tous les animaux de l'Arche de Noé. . © DR Le train en bois BRIO "Depuis 60 ans, ce jouet amuse petits et grands autour d'un circuit qui reproduit la ville des grands en tout petit. L'éveil à la créativité et l'évolution de la complexité de la composition du réseau permettent à ce jouet d'évoluer avec les enfants de 18 mois à 10 ans. " . © DR Tricycle FOXRIDER "Fabriqué en Belgique depuis 1957, le tricycle reste un jouet incontournable dans le bon développement psychomoteur d'un enfant." . © DR Blocs de lettres UNCLE GOOSE "Un cube et 6 faces... et une multitude de découvertes." Pour construire, dans l'espace et avec les mots. . © DR Blocs de construction en pierre ANKER STONE "Le jeu de la construction reste un incontournable dans la bonne évolution d'un enfant. Qu'il soient en bois ou en pierre, les blocs de construction feront de nos enfants de futurs grands bâtisseurs." . © DR Les poupée KATHE KRUSE Une large collection de poupées au visage délicat, fabriquée de manière totalement artisanale en Allemagne. . © DR Coffret jeux de société "Cette boîte réunit les traditionnels jeux pour toute la famille: jeu de l'oie, du moulin, du nain jaune, des échelles, domino ou mikado: des heures de plaisir familial garanties." . © DR Jeu du Backgammon HECTOR SAXE "Fabricant de Backgammon à Paris, Hector Saxe perpétue la tradition du beau jeu, bien réalisé en de belles matières et de manière totalement artisanale." . © DR Le billard Nicolas "Familial par essence, on appuie sur des poires en caoutchouc pour repousser une petite balle en liège dans le but adverse." Créé à la fin du 19e siècle, ce jeu d'adresse reste toujours aussi efficace.