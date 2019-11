Serneels a 60 ans: les enfants d'abord

Mathilde Daelman Journaliste

Pour les 60 ans de Serneels, repaire bruxellois des amoureux du jouet de qualité, celui-ci lance un coffret à billes d'exception. Charlotte et Louis, les derniers héritiers en date de cette institution, reviennent sur ces six décennies et nous racontent leur envie de continuer cette belle histoire.

© FRÉDÉRIC RAEVENS

Nichées entre un somptueux hôtel 5-étoiles et une bijouterie, les vitrines de la boutique Serneels font rêver, depuis soixante ans, les mômes et adultes sur la luxueuse avenue Louise, à deux pas de la place Stéphanie, à Bruxelles. Malgré le cadre un brin ostentatoire, cette oasis a su garder son âme débonnaire. L'on pourrait parler de l'immense girafe qui nous accueille à l'entrée ou de la ribambelle de chevaux à bascule sur notre droite, mais ce serait ignorer ceux qui donnent réellement vie à ce décor candide. Ce matin, ils sont trois à oeuvrer entre les rayons: Charlotte, Louis et leur oncle Alain.

...

