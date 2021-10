Enigmes de sorciers à déchiffrer, balades nocturnes effrayantes, et folklore wallon à la sauce Halloween, voici quelques activités pour profiter de ces vacances pour frissonner en famille.

La Forêt Mystérieuse à Durbuy

Halloween, c'est le moment tant attendu pour les amateurs de sensations fortes. Et avec leurs forêts denses et mystérieuse, les Ardennes constituent un endroit parfait pour une balade effrayante (mais amusante).

C'est ce que propose le spectacle itinérant La Forêt Mystérieusequi sur deux kilomètres, à travers les les bois d'Adventure Valley Durbuy, compte bien vous mettre la chair de poule. Au cours de cette promenade nocturne, en famille ou entre amis, vous risquez bien de rencontrer de nombreuses créatures étranges et d'assister à des scènes effrayantes.

. © SDP

Adventure Valley Durbuy, Rue de Rome 1, 6940 Durbuy

Un ticket pour la balade d'Halloween coûte 15 euros. Les enfants jusqu'à 12 ans paient 10 euros.

La balade a lieu les 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 et 6/11.

Les tickets sont disponibles ici : https://halloween.adventure-valley.be

Halloween au Château des sorciers, à l'Académie magique de Sedan: Enigmes et sorcellerie en famille,

Petits et grand visiteurs sont conviés à entrer dans la plus grande école de Sorcellerie des Ardennes "le château des sorciers, l'académie magique de Sedan". Mais, avant de pouvoir y entrer les sorciers devront répondre à un certain nombre d'épreuves et de questions. Ils devront ainsi montrer de quoi ils sont capables. Et de leurs résultats dépendra leur entrée dans l'une des quatre grandes maisons.

Chaque visiteur muni d'un livret devra répondre à des questions et relever des défis sur son parcours. A la fin de la visite, découvrez à quelle maison vous appartenez. Et en récompense, un bon goûter.

. © SDP

Château fort de Sedan, Cours du château, 08200, Sedan

Du 23 octobre au 07 novembre, tous les jours de 14h à 18h (dernier ticket vendu à 17h)

Pas de réservations nécessaires

Tarifs (goûter et livret inclus)

7,50€ : 3 à 6 ans et 9,50€ : à partir de 7 ans

Malheureusement les soirées spéciales sont complètes.

Halloween au Musée Tchantchès

Le musée consacré au folklore de la région liégeoise propose une série de représentations spéciales Halloween. De iioi se faire peur en compagnie du plus courageux des gamins d'Outremeuse.

Au programme, du mercredi 27 octobre au dimanche 7 novembre :

Dimanche 31 octobre à 10h30 et mardi 2 novembre à 14h30, La Nuit d'Halloween

Mercredi 3 novembre à 14h30, La citrouille magique et dimanche 7 novembre à 10h30, La vengeance des 2 Macralles

.

Musée Tchantchès, 56 rue Surlet, 4020 Liège

Site Internet "Halloween au Musée Tchantchès"

Hanlloween, aux Grottes de Han

"Les citrouilles ricanent, les araignées tissent leurs toiles et d'étranges créatures sont de sortie"... Pendant cett semaine de vacances scolaires, période sombre et enchantée d'Halloween, les visites classiques du Parc Animalier et de la Grotte sont légèrement perturbées !

Les soirées sont aussi l'occasion de s'épouvantre au Domaine. Balade au clair de lune dans la forêt de Boine et rencontre avec les mystérieux habitants du massif (sorcières, vampires, loups-garous...) qui ne sortent qu'une fois par an... Les soirs de Halloween...

Un spectacle itinérant aussi surprenant que frissonnant de 2 km à travers le Parc Animalier... Soirée mémorable en famille ou entre amis garantie.

Grottes de Han, rue Joseph Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse

Du 30 octobre au 7 novembre 2021

Pour les nocturnes, départs toutes les 40 minutes à partir de 17h30. Durée 2 heures.

PAF: 27 €/ad. - 21 €/enf. (6-11 ans)

Réservation obligatoire. Le port du masque est imposé (à partir de 12 ans) dans les véhicules et pendant toute la balade.

Halloween, c'est le moment tant attendu pour les amateurs de sensations fortes. Et avec leurs forêts denses et mystérieuse, les Ardennes constituent un endroit parfait pour une balade effrayante (mais amusante). C'est ce que propose le spectacle itinérant La Forêt Mystérieusequi sur deux kilomètres, à travers les les bois d'Adventure Valley Durbuy, compte bien vous mettre la chair de poule. Au cours de cette promenade nocturne, en famille ou entre amis, vous risquez bien de rencontrer de nombreuses créatures étranges et d'assister à des scènes effrayantes. Adventure Valley Durbuy, Rue de Rome 1, 6940 DurbuyUn ticket pour la balade d'Halloween coûte 15 euros. Les enfants jusqu'à 12 ans paient 10 euros.La balade a lieu les 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 et 6/11. Les tickets sont disponibles ici : https://halloween.adventure-valley.be Petits et grand visiteurs sont conviés à entrer dans la plus grande école de Sorcellerie des Ardennes "le château des sorciers, l'académie magique de Sedan". Mais, avant de pouvoir y entrer les sorciers devront répondre à un certain nombre d'épreuves et de questions. Ils devront ainsi montrer de quoi ils sont capables. Et de leurs résultats dépendra leur entrée dans l'une des quatre grandes maisons.Chaque visiteur muni d'un livret devra répondre à des questions et relever des défis sur son parcours. A la fin de la visite, découvrez à quelle maison vous appartenez. Et en récompense, un bon goûter.Château fort de Sedan, Cours du château, 08200, SedanDu 23 octobre au 07 novembre, tous les jours de 14h à 18h (dernier ticket vendu à 17h)Pas de réservations nécessairesTarifs (goûter et livret inclus)7,50€ : 3 à 6 ans et 9,50€ : à partir de 7 ansMalheureusement les soirées spéciales sont complètes. Le musée consacré au folklore de la région liégeoise propose une série de représentations spéciales Halloween. De iioi se faire peur en compagnie du plus courageux des gamins d'Outremeuse. Au programme, du mercredi 27 octobre au dimanche 7 novembre :Dimanche 31 octobre à 10h30 et mardi 2 novembre à 14h30, La Nuit d'HalloweenMercredi 3 novembre à 14h30, La citrouille magique et dimanche 7 novembre à 10h30, La vengeance des 2 Macralles. Musée Tchantchès, 56 rue Surlet, 4020 LiègeSite Internet "Halloween au Musée Tchantchès""Les citrouilles ricanent, les araignées tissent leurs toiles et d'étranges créatures sont de sortie"... Pendant cett semaine de vacances scolaires, période sombre et enchantée d'Halloween, les visites classiques du Parc Animalier et de la Grotte sont légèrement perturbées !Les soirées sont aussi l'occasion de s'épouvantre au Domaine. Balade au clair de lune dans la forêt de Boine et rencontre avec les mystérieux habitants du massif (sorcières, vampires, loups-garous...) qui ne sortent qu'une fois par an... Les soirs de Halloween... Un spectacle itinérant aussi surprenant que frissonnant de 2 km à travers le Parc Animalier... Soirée mémorable en famille ou entre amis garantie. Grottes de Han, rue Joseph Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse Du 30 octobre au 7 novembre 2021Pour les nocturnes, départs toutes les 40 minutes à partir de 17h30. Durée 2 heures. PAF: 27 €/ad. - 21 €/enf. (6-11 ans) Réservation obligatoire. Le port du masque est imposé (à partir de 12 ans) dans les véhicules et pendant toute la balade.