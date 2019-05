Que faire avec ses enfants dès les beaux jours et cet été

Les beaux jours arrivant, on a envie d'occuper les bambins à l'extérieur. Il y a aussi la perspective de l'été. Et qui dit été, dit grandes vacances pour les enfants. Et parfois manque d'idées pour les parents. En voici quelques unes, à faire en famille pour un maximum d'amusement, dès ce printemps ou cet été.

. © Le Labyrinthe