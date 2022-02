La sélection littérature romantique de Nathalie Frankort et Béatrice Stassen, de la librairie Les Augustins(*), à Verviers.

Sauvagines, par Gabrielle Filteau-Chiba, Stock. "Une garde forestière qui vit seule avec sa chienne au coeur d'une forêt fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Un roman sublime par la proximité qu'il crée avec cette nature et pour ce personnage fort qui se bat pour ses convictions."

La patience des traces, par Jeanne Benameur, Actes Sud. "Simon, psychanalyste, revient, à la suite d'un fait banal, sur un trauma de son enfance. Une histoire d'amitié et d'amour malheureux mais initiatique. Le tout porté par le travail d'écriture de l'autrice qui fait plonger dans un autre univers."

L'inondation, par Evgueni Zamiatine, Sillage. "Un classique superbe, dans le Saint-Pétersbourg de 1920, où une femme se venge d'une trahison amoureuse. Le sublime est dans le mimétisme des eaux de la Neva qui montent, en même temps que la colère de l'héroïne."

Les flammes de Pierre, par Jean-Christophe Rufin, Gallimard. "Le livre pourrait paraître bateau: il débute par l'ascension d'un sommet par un alpiniste et une citadine qui tombent amoureux. Sa beauté tient au fait qu'il se base sur une expérience réelle de Rufin face à la montagne."

