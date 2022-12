Les BD préférées de nos libraires experts, sorties en 2022

Et si cette fin d’année était l’occasion de découvrir les meilleures bandes dessinées sorties en 2022 ? Nous avons demandé à la librairie BD Web, à Saint-Gilles, de nous souffler leurs titres préférés sortis en 2022, pour finir l’année en bd.

Antonin et Anthony, libraires de BD Web à Saint-Gilles, Bruxelles

La dernière reine, Jean Marc Rochette, édition Casterman

Attention chef d’œuvre, Rochette nous offre un album véritable hymne à l’humanité et à la nature. C’est le destin d’Edouard Roux, gueule cassée, qui rencontrera l’amour et l’art en la personne de Jeanne Sauvage, sculpteur qui va lui redonner un visage. C’est la montagne aussi, evidemment, omniprésente et immuable dans l’oeuvre de Rochette. C’est beau, c’est intelligent. S’il n’y avait qu’un album à lire cette année, ça serait celui la.

Kiss the sky: Jimi Hendrix, 1942-1970 Mezzo, Jean-Michel Dupont Glénat

Après Robert Johnson dans « Love in vain », le duo Dupont/Mezzo nous offre une nouvelle biographie musicale. Une autre étoile filante (voir métorite vu son impact) connue sous le nom de Jimi Hendrix ! Un premier tome qui revient sur sa jeunesse, ses influences, ses premières experiences et la construction de sa personalité. Iconique !

Les reflets du monde Tome 1: en lutte Fabien Toulmé Delcourt

Fabien Toulmé nous raconte dans cet album, l’engagement de trois femmes dans leur pays et leur combat pour leurs droits. Au Liban, au Brésil, et au Bénin, le portrait de ces femmes courageuses et déterminées ! Un album qui fait du bien en ces temps de doute.



Slava Pierre-Henry Gomont, éditions Dargaud

Deux losers magnifiques dans la Russie post soviétique, deux trafiquants d’art qui vendent tout ce qui peut l’être. Tout au long de leur aventure, il croiseront des personnages hauts en couleur. Un album qui fait la part belle aux grands espaces russes, et surtout le portrait d’un peuple fier mais désorienté. Un album à la fois drôle et extrêmement touchant.

1629 Xavier Dorison / Thimothée de Fombelle Glénat

A travers ce titre énigmatique, les auteurs vont nous compter l’une des histoires les plus sanglantes de notre humanité : le naufrage du Jakarta (alias Batavia). Ce premier tome (sur 2) s’interesse à la vie d’équipage, aux complots et aux premices de ce drame humain.

Fun Girl Elizabeth Pich Les requins Marteaux

Ce qui fait de FunGirl une réussite, c’est avant tout son personnage principal. A coté de ses pompes, faisant fi des lois sociales, difficile de ne pas aimer ce personnage corrosif ! A travers un humour sans concessions, Elizabeth Pich nous fait rire tout en nous questionnant sur la société actuelle.

Hoka Hey Neyef Rue de Sèvres / Label 619

L’album du Label 619, un western raconté, une fois n’est pas coutume, du point de vue des natifs américains. Âpre et beau, 224 pages d’une histoire qui nous plonge dans la beauté et la violence des grands espaces américains.

Une rainette en automne, Linnea Sterte, éditions La cerise sur le gâteau

Le voyage initiatique d’une jeune rainette à la curiosité débordante. Si vous cherchez une BD qui fait du bien, vous l’avez trouvé. Emprunt de poésie et de bienveillance, cet album est parfait pour passer un bon dimanche sous son plaid. Un album pour toute la famille.

Furieuse, de Geoffroy Monde / Mathieu Burniat Dargaud

Une relecture audacieuse et actuelle du mythe de la table ronde. Un road-movie médieval dans lequel la fille d’Arthur vole la vedette à son illustre père. Une épée magique et truculente, des personnages attachants, bref. Matthieu Burniat et Geoffroy Monde nous offent un album drôle, féministe, qui plaira à toute la famille.

Ils brûlent Aniss El Hammouri 6 pieds sous terre

Premier volume d’une trilogie, « ils brûlent » nous transporte dans un monde médiéval, cruel et fantastique, sur fond de chasse aux sorcières revisité. Aniss met son talent sans pareil pour nous faire ressentir chaque émotion, comme si on faisait partie de ce groupe meurtri mais soudé. Un bijou dont il me tarde de lire la suite

Toutes les morts, de Laila Starr V Ram / Felipe Andrade Urban Comics Indies

Question simple : lorsqu’un enfant vient au monde avec le pouvoir de créer l’immortalité, a-t’on encore besoin de la Mort ? Réponse simple : Non. Mais la réponse est-elle aussi évidente ? Brillant et bouillant d’humanité !

Lightfall tome 1 et 2 Tim Probert, Gallimard BD

Véritable bijou graphique, Lightfall est aussi une superbe histoire de Fantasy pour tous les ages. Un univers qui ne demande qu’à être découvert, et on en redemande ! Un héritier du seigneur des anneaux décalé, coloré, et original.

Saison brune 2.0 Philippe Squarzoni Delcourt

Notre existence numérique et son impact sur notre société, tant psychologique qu’écologique. Documentaire de référence sur le réchauffement climatique et toutes les problématiques qu’il implique. Anxiogène certes, edifiant et nécessaire pourtant. Un parfait complément à Un monde sans fin de Blain et Jancovici.

She-Hulk, retour à la vie civile Tome 1 Rainbow Rowell / Antonio Roge / Luca Maresca Panini Comics

Jennifer Walters, alias She Hulk, commence enfin à retrouver une « vie normale ». En reprenant son travail d’avocate et en retrouvant un vieil ami disparu, tout s’annonce pour le mieux ! Un nouveau départ parfait pour découvrir cette héroïne drôle et spontanée.

La vie gourmande, Aurélia Aurita, Casterman

Un merveilleux livre qui raconte les grands-mères, la grande cuisine et les petits plats, la maladie, l’amitié, la vie ! Dessins, couleurs, mise en page, Aurelia Aurita pense tout son album pour le plaisir des sens. Un livre généreux et lumineux. Topissime !

Zboing Zboing, Paul Descamps Editions Matière Un univers Dandy à souhait, un style unique et des personnages classes au possible, voici la proposition de Paul Descamps pour son premier album ! Un album qui se lit comme une comédie musicale donc n’hésitez pas à mettre du « Spirit » ou « Beatles » en fond !

Journal inquiet d’Istanbul, Ersin Karabulut Dargaud

Le portrait de l’auteur dans la Turquie d’aujourd’hui, un panorama sensible et drôle d’une société tout en contrastes. Itinéraire d’un caricaturiste au long cours à l’humour ravageur. Un album essentiel ode à la liberté tout court. Un des meilleurs albums de l’année.