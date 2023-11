Luxe à la belge: 4 artisans à découvrir absolument

Ils travaillent les fleurs, les jardins, les accessoires et même les voitures… Ces artisans et créateurs sont des artistes, et ont le don de transformer les objets du quotidien en œuvres d’art.

Thierry Boutemy

Dahlias, scabieuses, roses… Thierry Boutemy jongle avec toutes ces fleurs et les marie dans de sublimes créations emplies de poésie et de délicatesse. Tel un artiste, il imagine avec sa palette florale des compositions qui ont orné les films de Sofia Coppola ou encore les défilés d’Hermès ou de Dries Van Noten. Véritable passionné, le Français qui a passé plus de la moitié de sa vie à Bruxelles reste néanmoins conscient des conséquences écologiques dramatiques de son secteur. Alors, dans sa boutique-atelier qui trône sur la rue Vanderkindere, tout a poussé en pleine terre, sans produits chimiques et vient de petits producteurs de confiance. Ainsi on s’offre sans regret un bouquet chez celui qui depuis plus de vingt-cinq ans continue de trouver « beaucoup de bonheur dans le fait d’apporter un plaisir simple avec ces fleurs ».

375, rue Vanderkindere, à 1180 Bruxelles. thierryboutemy.com

Arbor

C’est en 1901 que Gust Van Dyck a planté ses premiers arbres en tant qu’horticulteur. Quatre générations plus tard, la pépinière Arbor est la plus grande de Belgique et exporte 90 % de sa production. Parmi ses spécialités : les grands et vieux arbres, pour lesquels ils assurent une transplantation irréprochable pour donner toutes leurs chances aux végétaux de garder leur superbe, et les arbres préformés ou à taille spéciale. Les techniques mises en place pour la culture permettent également le replantage hors saison. Autant d’arguments qui font de ce spécialiste des plantes un incontournable du secteur. Et si la société privilégie les grands projets, elle travaille également pour les particuliers, quand il s’agit d’aménagements d’envergure.

79, Provinciebaan, à 2235 Houtvenne-Hulshout. arbor.be

Pierre Vanherck

« L’esprit d’un homme se devine à la manière dont il porte sa canne », écrivait Balzac dans son traité de la vie élégante. Et Pierre Vanherck en a fait sa devise depuis plus de vingt ans. Maître-artisan au savoir-faire exceptionnel, il s’est spécialisé dans la création de cannes sur mesure qu’il façonne à la main, en Belgique. Associant des essences de bois rares avec des métaux raffinés et/ou un sertissage de pierres précieuses, ses créations sont uniques en leur genre et attirent l’œil par leur élégance.

8, avenue de la Grande Closière, à 1428 Braine-l’Alleud. pierre-vanherck.com

Carat Duchatelet

Depuis 1968, Carat Duchatelet s’efforce d’offrir à ses clients des véhicules exclusifs de la plus haute qualité. Fièrement belge et basée dans la Cité ardente, la maison met au point des voitures de prestige où l’exclusivité et la sécurité se combinent harmonieusement en fonction de vos besoins. Vous pouvez, à leur côté, créer le véhicule de vos rêves, complètement à votre goût. Du design intérieur aux nouvelles technologies que vous souhaitez implémenter dans votre bolide, en passant par son potentiel blindage, tout est personnalisable (et faisable).

413, rue Winston Churchill, à 4020 Liège. caratduchatelet.com

