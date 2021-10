En 2021, ces figures ne sont plus cantonnées à Halloween, la preuve avec cette expo et ce livre tout droit sortis d'un chaudron de culture.

1--À voir

Fini, le cliché de la créature malfaisante au nez crochu: dans une nouvelle exposition, ULB Culture examine l'image de la sorcière à travers les âges, des manuscrits et peintures chroniquant leur persécution aux oeuvres contemporaines issues des mouvements queer et féministes qui célèbrent leur puissance.

Une oeuvre d'Eric De Volder exposée à l'ULB. © ARCHIEF ERIC DE VOLDER - TANIA DESMET. MUSEUM DR. GUISLAIN

Witches, Espace Vanderborght, 50, rue de l'Ecuyer, à 1000 Bruxelles, witches-expo.ulb.be Jusqu'au 16 janvier 2022.

2--À lire

"Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. Vous établissez vos propres règles. Vous êtes libres et belles", assurent Charlotte Daubet et Sarina Lavagne, autrices du manuel Sorcière moderne, mariage d'astrologie, oracles, cristaux et "autres rituels pour réveiller votre pouvoir intérieur".

Sorcière moderne, par Charlotte Daubet et Sarina Lavagne, Webedia Books.

© SDP

