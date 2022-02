A l'Est de la France, le Doubs fait valoir un arrière-pays gourmand et, grâce au Jura qui le dessine, un bel imaginaire montagnard. Il y a peu, le magazine 180° rappelait la version doubienne de la tartiflette, mets hivernal par excellence nourri aux produits du terroir locaux. Voici une interprétation différente mais réconfortante comme un feu de cheminée.

pour 4 personnes

1 kg de pommes de terre à chair ferme (de type Charlotte) 4 gros oignons 1 saucisse de Morteau (ou saucisse fumée à défaut) 1 Mont d'Or de 400 g 10 cl de vin du Jura (de préférence un savagnin non ouillé) piment d'Alep selon le goût (à défaut du piment d'Espelette)1. Peler les pommes de terre et les oignons. Couper ces derniers assez finement. 2. Dans un grand volume d'eau froide, plonger les pommes de terre et la saucisse de Morteau. Porter à ébullition. Laisser cuire environ 10 min après que l'eau ait commencé à bouillir. Egoutter les pommes de terre et la saucisse, laisser tiédir.3. Faire suer les oignons dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Réserver. 4. Chauffer le four à 180 °C. 5. Ouvrir le Mont d'Or, faire un trou au centre en poussant le fromage. Placer le Mont d'Or avec sa cagette dans un petit plat à four. Remplir le trou avec le vin. Enfourner pour 15 min, jusqu'à ce que la pâte du fromage se défasse.6. Pendant ce temps-là, disposer les pommes de terre coupées en tranches de 1,5 cm dans un plat ovale. Faire en sorte que l'on ne voit plus le fond du plat. Répartir les oignons par-dessus. Saupoudrer le piment. Disposer la saucisse de Morteau coupée en tranches de 1 cm. Ajouter le fromage par-dessus lorsqu'il est suffisamment fondu. 7. Remettre le tout au four pendant 15 min. Poivrer et déguster. L'accord vin idéal? Un Arbois Pupillin blanc de type savagnin non ouillé aux arômes de noix. Ou, pour un accord plus inattendu, un Château Landra, en AOC Ventoux, à base de clairette et de marsanne. Soit un vin vif et tranchant sur fond de notes d'agrumes.