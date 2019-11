En images: Quelques-uns des plus beaux bâtiments Art Nouveau à travers le monde

Le mouvement Art Nouveau - ou Jugenstil en allemand - est un mouvement artistique né en 1890, qui a essaimé à travers le monde ses idées et son influence jusqu'en 1914, moment où éclate la Première Guerre mondiale, couvrant les domaines de l'architecture, mais aussi du design, des arts appliqués et de la peinture.

Ce style est facilement reconnaissable par certains éléments caractéristiques. Ainsi, les formes asymétriques, les éléments de décor influencées par les végétaux, les oiseaux, les nuages, mais aussi les motifs géométriques tels que les demi-cercles et les paraboles. En architecture, les formes ondulées qui déterminent la structure entière du bâtiment sont immédiatement reconnaissables. Les façades extérieures sont également souvent décorées de céramiques, de vitraux et d'éléments en fonte.

L'architecte belge Victor Horta est sans conteste le chef de file du mouvement en Belgique, où il a signé quelques magnifiques bâtiments, dont certains sont encore visibles, notamment à Bruxelles. Quatre d'entre eux sont même inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

D'autres bâtiments Art nouveau de renommée internationale sont le Palais de la Sécession à Vienne, la Casa Batllo à Barcelone et les bains Gellert à Budapest. Découvrez-les, et quelques autres, parmi les plus beaux bâtiments représentatifs de ce style à travers le globe.







Art Nouveau © Getty Images Musée d'art appliqué à Budapest, Hongrie







Art Nouveau © Getty Images A Aveiro, au Portugal, on croise un si grand nombre de bâtiments Art nouveau que la ville est surnommée "Cidade-museu da Arte Nova" ou musée de la ville Art Nouveau.







Art Nouveau © Getty Images Barolo Palace à Buenos Aires, Argentine







Art Nouveau © Getty Images Casa Battlo, à Barcelone







Art Nouveau © Getty Images Palazzo Castiglioni à Milan







Art Nouveau © Getty Images Maison des chimères à Kiev, Ukraine







Art Nouveau © Getty Images Coopérative Business Bank Building à Ljubljana, Slovénie







Art Nouveau © Getty Images Eliseyev Emporium à Saint-Pétersbourg, Russie







Art Nouveau © Getty Images Gellert Baden à Budapest, Hongrie







Art Nouveau © Getty Images Grand Hotel Europa à Prague, République Tchèque







Art Nouveau © Getty Images Palais Gresham à Budapest, Hongrie







Art Nouveau © Getty Images Hauptman Haus à Ljubljana, Slovénie







Art Nouveau © Getty Images Gare ferroviaire à Helsinki, Finlande







Art Nouveau © Getty Images Musée Horta à Bruxelles







Art Nouveau © Getty Images Hôtel Tassel à Bruxelles







Art Nouveau © Getty Images Karlsplatz Stadtbahn Station à Vienne, Autriche







Art Nouveau © Getty Images Immeuble Lavirotte, avenue Rapp à Paris, en France







Art Nouveau © Getty Images Majolikahaus à Vienne, Autriche







Art Nouveau © Getty Images Le fameux style nouilles des entrées de métro à Paris, en France







Art Nouveau © Getty Images Mairie à Prague, République Tchèque







Art Nouveau © Getty Images Ancien grand magasin Old England, aujourd'hui Musée des instruments de musique à Bruxelles.







Art Nouveau © Getty Images Palais de l'Aigle noir à Orodea, Roumanie







Art Nouveau © Getty Images Pamais des Beaux Arts, à Mexico







Art Nouveau © Getty Images Palais Baburizza à Valparaiso, Chili







Art Nouveau © Getty Images Postatakarek à Budapest, Hongrie







Art Nouveau © Getty Images Palais Raichle à Subotica, Serbie







Art Nouveau © Getty Images Rue Albert à Riga, Lettonie







Art Nouveau © Getty Images Palais de la Sécession à Vienne, en Autriche







Art Nouveau © Getty Images Maison de chanteur à Saint-Pétersbourg, en Russie







Art Nouveau © Getty Images Gare d'Anvers







Art Nouveau © Getty Images Eglise Steinhof à Vienne, Autriche







Art Nouveau © Getty Images Synagogue de Jérusalem (également appelée synagogue du Jubilé) à Prague, en République tchèque







Art Nouveau © Getty Images Ungar Mayer Haus à Szeged, Hongrie







Art Nouveau © Getty Images Station Vitebsky à Saint-Pétersbourg, en Russie







Art Nouveau © Getty Images Bâtiment Wainwright à St. Louis, Missouri







Art Nouveau © Getty Images Villa Wagner à Vienne