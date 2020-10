Les matériaux alternatifs et respectueux de l'environnement séduisent les concepteurs de tous poils. On applaudit.

Le bâti vernaculaire se définit comme une architecture sans architecte, en harmonie avec son environnement, façonnée au fil des siècles et conçue en fonction des besoins, des contraintes, des traditions ainsi que des matériaux locaux. Authentique et fonctionnelle, elle est le reflet d'un territoire et, inévitablement, ses interprétations à travers le monde varient radicalement. Rien d'étonnant dès lors que le terme revienne à la mode, notre époque se retrouvant marquée - à juste titre - par des questions identitaires, écologiques et relatives à un désir de consommation quasiment provincial. Lassée de se regarder le nombril, la maison d'édition Gestalten franchit les frontières de l'Occident et publie Beyond The West, un livre grand format qui présente le travail d'architectes régionaux du Mexique, du Vietnam ou de la Namibie, entre autres. Une publication inspirante et bien ancrée dans l'air du temps. En prendre de la graine Selon l'écologiste américain Ian Baldwin, nous aurions fort à gagner en essayant de "penser comme les plantes". Et ce n'est certainement pas le monde du design qui contredira cette affirmation. Secoué par une réelle prise de conscience depuis quelques années déjà, le milieu embrasse désormais le véritable potentiel des espèces végétales, qui se révèlent être de possibles alliées dans la résolution de certains problèmes environnementaux et sociaux. Cette saison, le CID, au Grand-Hornu, accueille Plant Fever, une exposition qui envisage le futur du secteur avec une approche "phyto-centrée", tout en explorant et démystifiant les thèmes de l'upcycling, de l'écoféminisme ainsi que du post-colonialisme. Bref, un événement volontairement militant qui remettra en perspective la relation que vous entretenez avec votre collection de Monstera en pots.