Le mythique restaurant du deuxième étage de la tour Eiffel, le Jules Verne, rouvre ses portes ce 20 juillet. Un projet de rénovation d'envergure, signé Aline Asmar d'Amman, pour accueillir la cuisine du chef étoilé Frédéric Anton.

Le défi était de taille : transformer complètement le célèbre restaurant Jules Verne, situé au 2e étage de la tour Eiffel, à 125 mètres du sol, en à peine sept mois. L'établissement, qui en 2017 accueillit le fastissime dîner entre Emmanuel Macron, Donald Trump et leurs épouses respectives, fait en effet l'objet, tous les dix ans, d'un changement de chef et de déco à l'issue d'un concours piloté par la Ville de Paris et la Société d'exploitation de l'édifice.

...