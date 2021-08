L'année écoulée a fait de la cuisine d'extérieur un must-have. Il faut dire que recevoir ses amis au jardin, tout en mitonnant de petits plats, apporte au quotidien un accent méridional dépaysant. La preuve par quatre.

Le projet. Une cuisine d'extérieur de la taille d'une armoire. Le lieu. Au coeur de la nature norvégienne. Le concepteur. L'architecte danois Lars Frank Nielsen, en collaboration avec Add a Room. L'idée. Add a Room fonctionne selon un concept modulaire. Comme son nom l'indique, le client peut assembler lui-même son logis à partir de diverses unités de 10 à 25 m2. Aina Næss et Gro Anita Paulsen, les propriétaires de cette maison de vacances, ont choisi un salon et une chambre, une kitchenette, une salle de bains avec chauffage au sol et un patio. Comme cette habitation est très compacte, les propriétaires ont décidé d'ajouter une cuisine d'extérieur et une salle à manger avec une table et un banc en béton fibré Muubs. La coque de l'habitation est faite de pin, un bois qui vieillit naturellement. S'en inspirer. Cette cuisine encastrée ne comprend rien de plus qu'un plan de travail en acier inoxydable, un évier et deux plaques de cuisson au gaz... un assemblage à portée de main, pour les bricoleurs avertis. Lorsque la cuisine n'est pas utilisée, ou trop en désordre, un volet ou un écran vous permet de la dissimuler. Le projet. Une cuisine avec salle à manger dans un pavillon de vacances d'une famille brésilienne. Le lieu. Dans la campagne de Punta del Este, plus précisément dans le domaine Fasano, un hôtel de luxe conçu par l'architecte brésilien Isay Weinfeld. La conceptrice. L'architecte Carolina Proto pour Estudio Obra Prima, qui possède des bureaux en Uruguay et au Brésil. L'idée. Chaque personne achetant un terrain de ce complexe doit faire appel à un architecte pour concevoir une maison conforme à la réglementation du domaine. C'est une manière de protéger le paysage qui fait la réputation des lieux. Carolina Proto a combiné des matériaux naturels - pierre naturelle, bois et brique séchée localement - avec des formes épurées et cubistes pour créer une habitation plutôt minimaliste, composée de trois volumes. L'un d'eux est cette boîte en acier Corten, près de la piscine. S'en inspirer. La structure comprend un espace ouvert pour manger et cuisiner, mais elle est couverte et isolée. Elle est donc adaptée à toutes les saisons. Petit plus: un tel volume peut également servir de coin lecture, de bureau d'été ou d'atelier de bricolage. Et si vous donniez un second souffle à votre ancien abri de jardin? Le projet. Un abri ouvert et couvert avec feu de bois et plan de travail en pierre de taille. Le lieu. Dans le jardin d'une demeure contemporaine, à Laethem-Saint- Martin. Le concepteur. Aucun! Juste un très bon menuisier et son équipe. L'idée. Les propriétaires voulaient un style moderne, mais rural, comme souvent dans cette ville flamande. Ils désiraient aussi conserver la vue sur le jardin depuis leur maison. Ils ont donc opté pour un abri ouvert pourvu d'un toit très haut, ce qui leur permet de voir à travers le volume. De plus, la cuisine est équipée du strict minimum: un plan de travail, un évier, les rangements nécessaires et un feu de bois, tant pour se réchauffer que faire des grillades. La table en bois d'afrormosia a été conçue par 't Huis van Oordeghem, à Lede. Les chaises sont griffées Vincent Sheppard. S'en inspirer. Cuisiner au feu de bois apporte un supplément d'âme. Pour une cuisine d'extérieur, oubliez donc les plaques de cuisson classiques. Le projet. Une cuisine d'intérieur et d'extérieur deux-en-un. Le lieu. Un quartier résidentiel dans la banlieue de Sydney. Le concepteur. Aucun! Juste une visite au magasin de bricolage du coin... et Ikea. L'idée. Lors de la rénovation de leur maison, les propriétaires ont décidé de revoir complètement son agencement classique. Ils ont transformé le garage du rez-de-chaussée en une cuisine et un salon ouverts, en remplaçant la porte d'origine par une large fenêtre coulissante. Le sol en béton poli est le seul élément attestant du passé de cette pièce, à l'allure scandinave. En hiver, le couple cuisine derrière la baie vitrée, mais dès que les températures montent, l'îlot se déploie vers l'extérieur. Le plan de travail peut aussi servir de bar ou de table à manger. S'en inspirer. En dotant un îlot de cuisine classique de plusieurs roues, vous lui offrez une grande polyvalence. Veillez simplement à ce que la jonction entre la terrasse et le sol de la cuisine permettent le passage aisé.