Un spectaculaire pont-sculpture tordu inauguré en Norvège par BIG (en images)

Bjarke Ingels et son équipe viennent d'achever un pont qui se tord "à la manière d'un paquet de cartes" dans le Kistefos Museum and Sculpture Park. Un geste spectaculaire de plus à mettre à l'actif du cabinet d'architecture danois.

En interview dans nos pages (voir Rencontre avec Bjarke Ingels, BIG architecte), Bjarke Ingels vient de célébrer l'ouverture officielle de sa première réalisation en Norvège : The Twist, un édifice à la fois sculpture, musée, espace habitable, et...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×