Après HelloFresh qui résout le casse-tête quotidien des repas, découvrez Blisspaint qui vous aide à repeindre votre maison.

Grâce à cette idée ingénieuse d'Emma Polfliet, l'époque où l'on passait plus de temps à chercher le bon pinceau ou la bonne teinte qu'à les mettre en application est révolue. Bien au calme dans son canapé, on choisit une couleur parmi une palette limitée et soigneusement composée, et on laisse la magie opérer! Deux jours plus tard, une boîte contenant des pinceaux, du ruban adhésif et la peinture sélectionnée est directement livrée à domicile. Renouveler son intérieur devient un jeu d'enfant!