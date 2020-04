Caroline Notté, architecte et designer d'intérieur belge, donne ses conseils pour télétravailler en harmonie

En cette période de crise, l'architecte et designer d'intérieur belge nous dispense une série de conseils pour télétravailler de la manière la plus harmonieuse possible.

© SDP

Comment aménager correctement son nouveau lieu de travail, installé à la maison?

... Comment aménager correctement son nouveau lieu de travail, installé à la maison? Il vaut mieux opter pour une zone de l'habitation bénéficiant de la lumière naturelle et qui n'est pas un point de passage. On doit pouvoir y tenir assis confortablement, devant une tablette. Si vous ne possédez pas de bureau, une table d'extérieur, une planche montée sur des tréteaux ou des piles de livres feront très bien l'affaire. Aussi, j'y place une petite lampe et pourquoi pas un miroir, afin d'agrandir l'espace.Comment peut-on rendre l'endroit agréable ? J'ai deux solutions. Avez-vous des astuces purement pratiques ?

