Agricultrice-coloriste de son état, Frédérique van Zuylen tente de ramener un peu d'harmonie dans nos vies par ses explorations chromatiques, étonnantes et érudites. Elle animera un atelier consacré au rose lors du prochain Dimanche Orange.

"J'adore nommer les choses. Ça me vient de ma mère, qui a toujours insisté sur l'emploi du terme spécifique, du genre: "Ce n'est pas un bleu de Prusse, c'est un bleu outremer." Elle était tellement pointilleuse que j'ai aiguisé mon oeil et essayé de rechercher le nom des différentes teintes. J'ai commencé à me demander: "Pourquoi dit-on un rouge "carmin"?"" Après des études à Saint-Luc en Arts de l'image, essentiellement axées "peinture et dessin", suivies d'un master en sciences politiques, Frédérique van Zuylen décroche un job dans la diplomatie, puis dans l'événementiel. Il y a sept ans, elle se réoriente vers l'agriculture - les myrtilles bio Fred & Berries, c'est elle - et embrasse simultanément deux autres carrières, l'une dans une coopérative alimentaire, l'autre relative à la formation qu'elle a suivie une fois sortie de l'université, consacrée à la co...