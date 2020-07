Chaque année, la plate-forme nationale Belgium is design sélectionne une poignée de jeunes créateurs prometteurs et les emmène à Milan pour participer au SaloneSatellite, antichambre de l'élite tenu en marge du salon du meuble officiel. Suite à l'annulation des réjouissances cette année, nous jetons un coup de projecteur sur ces " New Belgians " privé de Design Week et d'une précieuse visibilité. Au programme du speed dating cette semaine : Alice Emery.

Qui est-tu ?

Je suis une designeuse industrielle et ébéniste, d'origine français habitant à Bruxelles depuis 6 ans et en Belgique depuis 10 ans. Après mes études d'art à Paris, j'ai entamé des études d'ébénisterie à l'Institut Saint Luc de Tournai Belgique où je me suis spécialisée en création de meubles ou mobilier. J'ai ensuite poursuivit mes études à Bruxelles à La Cambre, en design industriel, dont je suis sortie diplômée en juin 2019. Pour moi, le travail de l'artisanat doit être vraiment mis en valeur à travers le design. Il me semble important de retourner à des matériaux durables, et de revaloriser les savoir-faire. C'est pourquoi, par mes créations je tente d'allier artisanat et processus industriel. Il est nécessaire aujourd'hui, de créer en sachant que les objets perdureront dans le temps.Le premier projet, Orion, un bureau dont l'innovation repose sur le cintrage du bois qui a été pensé afin de se sentir dans une bulle apaisante de travail. L'envie de travailler des matières nobles, tout en y ajoutant une simplicité évidente était le défi de ce travail. Il semblait important d'ajouter à l'espace de travail l'idée que nous avons besoin de faire des pauses, de laisser notre esprit se détacher de son travail pour mieux y revenir.Le second, Polo, est un siège portatif qui a pour but de se déplier lorsque vous le désirez. Vos jambes font office de trépieds. Cette chaise a donc été pensé pour attendre un court instant, dans le but de se poser, de se reposer dans le moindre effort. Elle a donc été conçue en bois et cuir pour rester résistante tout en gardant l'élégance de matériaux chauds.Via mon site www.emeryalice.com, la page Facebook du Studio AE ou Instagram, @emryAlice. Je viens de cofonder une ASBL de femmes avec mes amies : Mathilde Pecqueur, Salomé Corvalan Corejo et Charlotte Dudant qui s'appelle Maak&Transmettre, autour de la technique du Tuft. Notre envie est de rendre une pratique semi-industrielle issue du milieu textiles à la portée de tous, à découvrir sur notre page Instagram, @maakandtransmettre.