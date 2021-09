Brussels Design September qui fête cette année son 15e anniversaire, qui se déroule sur tout le mois. Il reste encore quinze jours pour profiter de plus d'une centaine d'événements de design, d'expositions, d'ateliers et de boutiques éphémères. Nous avons sélectionné cinq boutiques pop-up à découvrir à cette occasion.

Les Pieds de Biche

Fan d'objets colorés? Ne passez pas à côté les PdB.Vous y trouverez une gamme d'objets de décoration à l'esprit moderne et poétique. Motifs géométriques, couleurs délicates et lignes épurées viennent souligner les qualités des matériaux bruts et authentiques.

Ouvert uniquement le week-end

Rue Blaes 134, 1000 Bruxelles

MLS - MarieLaurenceStevigny

Si vous êtres amateurs de sacs à main intemporels et minimalistes adoreront le studio éphémère de la créatrice Marie Laurence Stévigny. Après avoir parcouru le monde au fil des collaborations avec des marques prestigieuses (Nike US, Nina Ricci, Bill Amberg London, Rochas, Aston Martin, Bentley, MV Agusta, Samsonite, Agnelle, Guerlain, etc.), la créatrice belge d'accessoires pose ses valises (et ses sacs) dans la capitale durant tout le mois.

Ouvert tous les jeudis au dimanche. Plus d'infos sur le site

11 Rue Arthur Diderich 1060 Saint Gilles

Hey Jude design x Namesti design

Venez vous inspirer au salon pop-up mobilier et textile de Hey Jude Design et NÁMASTÍ Design au coeur du Châtelain. Hey Jude Design est un atelier textile à Bruxelles qui travaille avec des techniques artisanales telles que le tissage, les points de noeuds et les noeuds. Quant à NÁMASTÍ Design, il fabrique des meubles de haute qualité sans compromis sur l'esthétique. Deux marques 100 % belges.

Ouvert tous les jours. Plus d'infos sur le site

Parvis de la Trinité 3 et rue Amazone 27, à Ixelles

Portes ouvertes de l'Atelier de fabrication numérique de CityFab1 et expo vente "We want sales again"

Pas de boutique ici, mais un lieu pour développer soi-même sa créativité. Cityfab 1 ouvre ses portes afin que chacun puisse s'initier et utiliser des machines de production industrielle. Que vous souhaitiez découper au laser, imprimer en 3D, fraiser numériquement, il y en a pour tous les goûts pendles ateliers découvertes éphémères.

Une vente-exposition intitulée "We want sales again" se tient également dans cet espace : l'occasion de découvrir les créations des makers et de soutenir la production localeOuvert du lundi au samedi

Plus d'infos sur le site

37 rue Dieudonné Lefèvre, 1020 Bruxelles

Galerie Joya Bruxelles & Hectare

Enfin, Joya Brussels et Hectare Gallery organisent une exposition éphémère pour les amateurs de bijoux. En octobre 2020, la première édition de l'exposition Boîte avec couvercle à la galerie Samagra, avait rencontré un vif succès lors des Parcours bijoux à Paris.

Aujourd'hui Joya Bruxelles (Aurore de Heusch) et la galerie Hectare (Chloé Noyon et Lou Sautreau) se sont concertées pour poursuivre ce projet. Eles vous invitent à redécouvrir l'exposition originale à Joya Bruxelles, tandis qu'une seconde édition est à découvrir dans la galerie Hectare. Des bagues sculpturales aux broches, une quinzaine d'artistes exposent leurs créations contemporaines au cours de cet événement éphémère.

Ouvert en semaine

Plus d'infos sur le site d' Hectare et Joya

Rue Faider, 1050 Ixelles pour l'ouverture de Joya Bruxelles

Rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles

