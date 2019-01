Corail Vivant, la couleur de l'année 2019 selon Pantone

Pour 2019, Pantone a sélectionné le " Corail Vivant" comme couleur de l'année. Joyeuse, scintillante et pleine de vie, cette teinte semble être un véritable hymne à la vie. "Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons cherché une couleur qui communique l'humanité, en réponse à la déshumanisation de cette ère numérique. Cette couleur apporte confort et bien-être. Nous voulons jouer à la légère", explique Laurie Pressman, vice-président de Pantone.

De plus, ce ton n'est pas sans rappeler un élément important de notre écosystème marin, pourtant en péril aujourd'hui : le corail. Un thème que Pantone tient particulièrement à coeur cette année : "Cette couleur s'est imposée à nous à un moment si délicat pour l'environnement, le changement climatique blanchit les récifs coralliens en effaçant leurs arcs-en-ciel".

5 combinaisons colorées

À l'occasion de cette sélection 2019, Pantone propose cinq palettes de couleurs comportant la teinte Pantone "Corail vivant". Un petit coup de pouce de la société pour aider à "intégrer cette nuance particulière dans les créations et illustrer la nature dynamique de cette couleur dans diverses combinaisons".

Point Focal

Parmi ces tons sobres et froids, le rose "Corail Vivant" se détache de l'ensemble et attire le regard, comme un phare dans la nuit. Il devient donc le point central de la composition.

Coucher de soleil scintillant

Brillante et audacieuse, cette palette évoque le lever du soleil. Dans cette combinaison, le "Corail Vivant" donne une sensation de chaleur agréable.

Sympatico

Cette gamme de couleurs appelée "Sympatico" rappelle les différentes carnations de la peau à travers le monde et les nuances qu'on utilise pour embellir notre teint.

Trippant

Trippy est composé de couleurs plus exubérantes, plus osées. Une fois assemblées, les teintes hallucinogènes donnent une sensation de vertige, de plaisir et de spontanéité.

Sous l'océan

Du bleu eau au rose corail, la palette Under The Sea évoque les profondeurs marines qui se cachent sous les îles paradisiaques et tropicales.