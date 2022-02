La déco, c'est capital. Et Bruxelles s'est encore enrichie de nouveaux lieux où dénicher meubles et objets pour nos jolis logis.

1. Ateliers J&J

A la fois boutique et labo: c'est ainsi que les Ateliers J&J définissent leur nouveau point de chute à Saint-Gilles. Connue pour ses meubles en métal, l'équipe souhaite entamer un dialogue avec des artistes contemporains qui exposeront leurs oeuvres parmi les créations du label de design. Pour le baptême du feu: les céramiques de Mon Colonel & Spit, les peintures de Zoé Van den Boogaerde et un fauteuil de Tommy Lhomme.110, chaussée d'Alsemberg, à 1060 Bruxelles. ateliersjetj.com Lebeau n'est pas un simple magasin de plantes. A l'initiative de Plant en Houtgoed, une entreprise qui veut offrir une alternative durable pour l'aménagement intérieur et extérieur, l'on y découvre aussi des oeuvres de jeunes artistes. Des recherches sur le design durable y sont en outre menées, et l'on y a déjà présenté des meubles et des bancs en chêne de la forêt de Soignes. Enfin, c'est aussi un lieu de recherche sur la biodiversité et les écosystèmes urbains. Désormais, le poumon vert de Bruxelles se trouvera dans le quartier du Sablon. 8, rue Lebeau, à 1000 Bruxelles. @espacelebau Un nouveau hub créatif vient d'ouvrir ses portes à Uccle. Outre un pop-up shop, Met Plaizier fait office de café et d'espace de travail où des conférences et des ateliers peuvent être organisés. Dans la boutique, on trouve exclusivement des marques belges et européennes, de la déco à la mode en passant par les cosmétiques, ainsi qu'une gamme de livres sélectionnés par la librairie Candide. 925, chaussée de Waterloo, à 1180 Bruxelles. metplaizier.be