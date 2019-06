Avec son nouveau Geo H2O, le fabricant d'écosphères étoffe sa gamme d'objets taillés pour les paresseux, amnésiques de l'arrosage et autres serial killers de verdure en pot.

Cela fait déjà quelques années que l'on aperçoit çà et là des Pikaplants, ces plantes sous écosphères, vivant en parfaite autonomie sans aucune intervention humaine ; un rêve pour tous ceux qui ont plus " deux mains gauches " que " la main verte ". Plants de café, clusier, fittonia, chamaedorea et pas moins de trois variétés de calathea étaient ainsi proposés dans des jars, petites serres aux airs de bocaux retournés. Hélas, cette belle idée ne donnait pa...