Le designer britannique et l'empire du meuble suédois dévoilent leur nouvelle collaboration : un projet d'agriculture urbaine, qui sera présenté en avant-première lors du Flower Show de Chelsea la semaine prochaine. Leur slogan ? " Le jardinage sauvera le monde ! "

Après la plate-forme Delaktig, lit/canapé minimaliste et modulaire sorti aux premiers jours de 2018, le designer londonien et l'empire jaune et bleu avaient annoncé le lancement prochain d'une nouvelle collaboration - et, surprise, celle-ci ne portait pas sur du mobilier mais plutôt sur un projet d'agriculture urbaine. Des mois de spécula...