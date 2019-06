Dans cette villa aux lignes épurées, intérieur et extérieur s'interpénètrent, faisant entrer la nature au coeur du logis. Le soleil et le bois omniprésents s'occupent de réchauffer les volumes sobres. Pas besoin de partir bien loin, Virginie et Olivier s'évadent de leur quotidien... à domicile.

Quand ils rentrent chez eux après une longue journée de boulot, Virginie et Olivier se sentent immédiatement en vacances - c'était d'ailleurs là l'un de leurs seuls souhaits au moment où ils imaginèrent cette demeure. En contrebas de la rue, entourée de hauts arbres dont des pins parasol, leur belle terrasse avec piscine est l'endroit idéal pour paresser l'été. Une fois venus les nuages, ils peuvent se réfugier à l'intérieur, mais sans perdre de vue leur somptueux jardin étagé, grâce aux nombreuses baies. A moins de carrément passer la soirée au coin du feu et des chaufferettes, dans leur deuxième salle à manger, couverte mais pas fermée, où le plafond en cèdre apporte une touche chaleureuse et où il est permis de festoyer en toute saison, jusqu'à pas d'heure. "Mes parents ont une maison de campagne et ont transformé une vieille grange en barbecue abrité. On a passé là des moments mémorables. Je voulais vraiment retrouver cela car, en Belgique, il fait gris et, la nuit, on ne peut pas rester longtemps dehors. En réalité, c'est une pièce de vie supplémentaire qui agrandit notre surface de 40 m²", se réjouit le maître des lieux.

