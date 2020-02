Kim Kardashian et Kanye West ouvrent les portes de leur maison, conçue par deux Belges (vidéo)

On pouvait en apercevoir des bribes via leurs publications sur Instagram. La maison du couple West-Kardashian est désormais visible de tous, grâce au prestigieux magazine d'architecture et de décoration Architectural Digest, à qui ils ont ouvert leurs portes, à l'occasion d'un reportage qui permet d'apprécier l'endroit, conçu et aménagé par deux Belges de renom, Axel Vervoordt et Vincent Van Duysen.

.