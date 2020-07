Puisqu'il est de bon ton de recevoir dehors en ces temps déconfinés, et puisqu'il ne fait pas toujours très chaud dans notre petit pays, on mise sur un brasero ou une cheminée d'extérieur pour recevoir ses amis. Et prolonger le plaisir jusqu'au bout de la nuit.

Ça sert à quoi?

Le brasero peut être utilisé comme chauffage d'appoint lors de soirées fraîches. On y fait un feu de camp et on s'installe autour, un verre à la main, pour refaire le monde et profiter de l'été. Il décore aussi les terrasses et jardins et sert, à l'occasion, de barbecue (grâce à divers accessoires vendus, tels que des grilles ou marmites à suspendre). Le must: y faire griller des Marshmallows comme dessert, pour régaler toutes les générations.Il faut d'abord déterminer si vous désirez un brasero ou une cheminée mobile d'extérieur. Le premier est plus discret mais ouvert, ce qui peut être dangereux dans certaines circonstances. La seconde est davantage présente dans la déco, souvent plus chère, mais cerne mieux les flammes et la fumée. Concernant les braseros, la plupart des modèles sont en fonte ou en acier, ce second matériau étant moins lourd à déplacer. Il faudra aussi choisir la forme de l'objet. Le brasero en panier permet de voir le feu tout autour, mais un risque d'incendie persiste car les braises ne sont pas enfermées. La coupelle offre une belle alternative, moins ajourée et aux lignes plutôt design. On la choisira suffisamment large pour accueillir les bûches: entre 60 cm et 120 cm à l'idéal.Le foyer doit être placé dans un endroit ouvert et à minimum 1,5 mètres de toute végétation ou objet pouvant s'enflammer. La surface de pose doit être bien stable et non-inflammable. Une terrasse carrelée ou bétonnée, ou des graviers seront parfaits. Si vous placez le brasero sur l'herbe, prévoyez une plaque en bois ou métallique (certains modèles sont vendus avec) pour ne pas brûler le gazon. Méfiez-vous également du vent, qui peut faire voler les braises.Gardez les enfants et animaux à distance; protégez le brasero des intempéries pour éviter qu'il ne se gorge d'eau; prévoyez un point d'eau ou un extincteur à proximité et éteignez impérativement le feu en fin de soirée.Placez des briquettes allume-feu ou un peu de journal que vous recouvrez de petits bois secs et mettez-y le feu. Lorsqu'il y a des flammes, placez des bûches de différentes tailles par-dessus. Puis, alimentez le feu en bois sec et non traité (ou en charbon de bois) tout au long de la soirée.