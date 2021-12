Quand le rideau tombe, les fêtards fatigués ont envie de se pelotonner. De la douceur, pour prolonger ces moments de bonheur.

1. Bougie Templo (34,90 euros), Octaevo, pietmoodshop.be

2. Ensemble de deux assiettes (18,50 euros), Ottolenghi by Serax, pietmoodshop.be

3 et 4. Bougies chauffe-plat (petite: 65 euros et grande: 156 euros), Michaël Verheyden, graanmarkt13.com

5. Sculpture en beton (29 euros), Ottolenghi, pietmoodshop.be

6. Plaid rayé en mélange de mohair (890 euros), Loewe home, mytheresa.com

7. Tasse Cafeflamengo carnet de voyages (17,95 euros), Serax, pietmoodshop.be

8. Slippers (640 euros), Marni, mytheresa.com

9. Pantalon de pyjama rayé (150 euros), Tekla, graanmarkt13.com

10. Foulard (70 euros), Arte Antwerp, arte-antwerp.com

11. Pull (395 euros), Christian Wijnants, christianwijnants.com

12. Coussin Indigo (81.82 euros), &Tradition, espoo.be

13. Sérum Barrier boost (29,90 euros), Routinely, routinely.com

14 et 15. Chandelier Otto (35 euros) et chanderlier Parker (25 euros), Fest Amsterdam, festamsterdam.com

16. Le Lift crème de nuit (125 euros les 50 ml), Chanel, chanel.com

17. Vases Découpage teints à la main (299 euros), Ronan et Erwan Bouroullec, vitra.com

